Paul Gascoigne ripreso di nascosto proprio in quel momento: avete visto cosa stava facendo il concorrente de L’Isola dei Famosi?

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Il reality show, dopo un anno sabbatico, è tornato in onda su Canale 5. Nel cast di questa edizione figura anche Paul Gascoigne, ex calciatore della Lazio e della nazionale inglese. Paul è stato uno dei protagonisti di questa edizione grazie al suo senso dell’umorismo, al suo italiano non proprio perfetto e ovviamente alle sue ‘bravate’. Anche in Honduras ovviamente non sono mancati i ‘colpi di testa’ tipici del calciatore inglese. Paul, infatti, ha offerto un nudo integrale ai compagni d’avventura. Le immagini sono state mandate in onda – ovviamente pixellate – anche su Canale 5.

Isola dei Famosi, Paul Gascoigne ripreso di nascosto: cosa stava facendo

Nella puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera su Canale 5, la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che Paul Gascoigne non potrà tornare in gioco. L’ex calciatore aveva infatti rimediato un infortunio alla spalla ed era rientrato in gioco, ma le sue condizioni non gli permettono di continuare la gara. Paul dunque deve dire addio alla competizione, ma nel nostro paese ha sicuramente lasciato il segno. Molti ricordavano le sue giocate con la maglia della Lazio, ma adesso ricorderanno anche i suoi momenti nel reality show di Canale 5.

Prima di tornare in Italia, Paul si è dato da fare, soprattutto nell’albergo che l’ha ospitato dopo il suo ritiro dal gioco. L’ex calciatore è stato infatti ripreso di nascosto dalle telecamere di sorveglianza e la produzione ha scoperto che di notte Gascoigne andava a rovistare nel frigo dell’albergo. “Sei diventato Gazza ladra“, ha detto la conduttrice, giocando con il soprannome del calciatore inglese. Paul sarà presto nello studio de L’Isola dei Famosi, dove sarà accolto sicuramente con un grande entusiasmo.