Isola dei Famosi, gesto shock durante le nomination: tutti lo hanno notato; ecco cosa è accaduto ieri sera.

Una puntata incandescente, quella de L’Isola dei famosi in onda ieri, 22 aprile 2021, su Canale 5. Una puntata in cui è successo di tutto, a partire dall’ingresso di quattro nuovi concorrenti, denominati gli “Arrivisti”: sono Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Manuela Ferrera e Rosaria Cannavò, quattro nuovi naufraghi super agguerriti, che faranno di tutto per far crollare il gruppo. E, anche ieri, a fine puntata sono arrivate le tante temute nomination: al televoto questa settimana ci sono ancora una volte Vera Gemma e Fariba Tehrani. La prima non è stata salvata dal leader salvador e, quindi, è diventata la prima nominata, mentre Fariba è stata la più votata dal gruppo. Ma proprio durante le nomination, quelle non palesi, i fan hanno notato qualcosa di strano. Coincidenza o una vera e propria strategia? Scopriamo di cosa si tratta.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Isola dei Famosi, gesto shock durante le nomination: coincidenza o strategia?

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, e, quindi, nuova nomination. La nominata del gruppo, ieri, è stata ancora una volta Fariba. Ma è proprio durante le nomination che alcuni telespettatori hanno notato qualcosa di strano. Alcuni naufraghi, dopo la nomination, posizionerebbero gli auricolari proprio sulla foto della persona appena nominata: un modo per “suggerire” a chi viene dopo chi votare? Si tratta, chiaramente, di una semplice supposizione nata sul web. Ieri sera, infatti, durante le nomination sono stati tanti i tweet che hanno sottolineato questa cosa. Eccone alcuni:

Semplice coincidenza o strategia? Quel che è certo è che all’occhio attento del pubblico non sfugge nulla! E voi, state seguendo questa edizione de L’Isola dei Famosi? Cosa ne pensate dei naufraghi che stanno vivendo l’avventura in Honduras?

Eliminazione diretta per Vera o Fariba

Come ricordato da Ilary dopo l’annuncio dei nominati, il prossimo eliminato non avrà l’opportunità di andare su un’altra isola, ma dovrà immediatamente raggiungere l’Italia: sia Vera che Fariba hanno già vissuto sulle isole alternative. Chi tra due dovrà dire addio per sempre al gioco? Lo scopriremo lunedì sera in diretta.