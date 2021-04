Negli anni novanta “Beverly Hills 90210” ha segnato un’epoca imponendosi come una delle serie tv più amate e seguite da giovani e adulti: ricordate Kelly, com’è oggi la sua bellissima interprete, Jennie Garth?

È stata una delle prime serie tv ad affrontare tematiche importanti, reali, sociali, di grande rilievo. “Beverly Hills 902102” è una delle produzioni “pioniere” di tutte quelle serie adolescenziali che oggi tanto amiamo. Negli anni ’90 ha segnato un’epoca, appassionando adulti e giovani, raccontando le storie dei suoi protagonisti. Tra questi, troviamo la bellissima Jennie Garth che interpretava la dolce e fragile Kelly: sapete com’è diventata oggi? L’attrice, che è stata sposata con un altro volto noto e amato del cinema, interprete di una saga davvero iconica degli scorsi anni, è ancora strepitosa: scopriamo insieme tutti i dettagli!

Jennie Garth: com’è oggi la Kelly di “Beverly Hills 90210”

Nata nel 1972 a Urbana, Jennie Garth si avvicina al mondo dello spettacolo lavorando, fin da giovanissima come attrice. Notata da un agente, inizia a ottenere piccoli ruoli, approdando anche alla Disney con “Just Perfect”. Sarà però con “Beverly Hills 90210” che la bella interprete otterrà il grande successo di pubblico e critica. Ha recitato anche per il grande schermo, dimostrando di potersi dedicare a ruoli drammatici, come “La mia piccola donna”. L’abbiamo poi ammirata in “Le cose che amo di te”, divertente e frizzante sit-com. Forse non tutti lo sanno, ma Jennie Garth è stata sposata con l’attore Peter Facinelli che, qualche anno fa, ha ricoperto il ruolo di Carlisle Cullen per la saga di “Twilight”. Se siete curiosi di scoprire com’è cambiata Jennie Garth, preparatevi a restare senza parole: l’attrice è splendida proprio come ai tempi di Beverly Hills! Ecco uno scatto dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennie 💛 (@jenniegarth)

Non trovate che sia rimasta davvero incantevole? La splendida attrice resterà sempre, come tutti i protagonisti di “Beverly Hills 90210” nel cuore del pubblico!