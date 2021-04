Katia Follesa ha annunciato una splendida sorpresa in arrivo ai suoi sostenitori: cosa bolle in pentola? I suoi sostenitori fremono.

Sembrerebbe proprio che Katia Follesa, in questi ultimi giorni, sia in vena di sorprendere sempre di più i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? La risposta è piuttosto semplice: dopo la notizia tanto attesa, condivisa qualche giorno fa con il suo pubblico social, la simpaticissima comica milanese non ha affatto potuto fare a meno di annunciare una sorpresa davvero splendida in arrivo.

Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Katia Follesa ha condiviso una splendida sorpresa in arrivo con i suoi numerosi sostenitori. Di che cosa parliamo esattamente? Al momento, purtroppo, non possiamo svelarvi grandi cose. Anche perché, vi anticipiamo, la stessa diretta interessata non è affatto scesa nei dettagli. Fatto sta che, nonostante si abbiano poche informazioni al riguardo, il suo pubblico social, in un vero e proprio batter baleno, è andato letteralmente in fermento. Volete saperne di più? Ci pensiamo noi!

Katia Follesa, incredibile sorpresa in arrivo: l’ha appena annunciato, fan pazzi di gioia

Risale proprio a pochissime ore fa, lo splendido annuncio a sorpresa che, attraverso il suo canale social ufficiale, Katia Follesa ha dato a tutti i suoi sostenitori. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente di che cosa si tratti. Fatto sta che, in un vero e proprio batter baleno, il suo pubblico di Instagram è andato letteralmente in subbuglio.

Purtroppo, Katia Follesa non ha offerto tantissimi dettagli in merito a questo annuncio a sorpresa. Quello che, però, lascia pensare e che, soprattutto, fa sperare a qualcosa di straordinario è il fatto che la comica milanese non soltanto ha utilizzato due hashtag inerenti a “Lol, chi ride è fuori”, ma ha anche taggato il profilo ufficiale di Prime Video. L’annuncio a sorpresa, quindi, ha a che fare con il comedy show che ha riscosso un successo davvero incredibile? Chi lo sa! Fatto sta che, come dicevamo precedentemente, i suoi sostenitori sono letteralmente impazziti di gioia.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi? Al momento, non sappiamo dirvelo. Una cosa, però, è certa: ne vedremo delle belle!