Lol, chi ride è fuori, è appena arrivata la notizia è ufficiale: finalmente la notizia tanto attesa, di che cosa stiamo parlando esattamente.

Sono trascorse diverse settimane da quando “Lol, chi ride è fuori” è andato in onda, per la prima volta in assoluto, su Prime Video, eppure si continua a non far parlare di questo. A partire dalla figura di “Posaman” fino a battute che sono diventate un vero e proprio must, il comedy reality si è dimostrato un vero e proprio fenomeno. E, pensate, ci sono anche persone che sono alla “disperata” ricerca di tutti quegli aggeggi che sono stati usati dai comici per stuzzicare la risata del proprio rivale. Davvero incredibile, vero?

Carissimi lettori, drizzate le orecchie: è in arrivo una notizia davvero sensazionale! Proprio qualche ora fa, attraverso il profilo Instagram di Prime Video, è stato diffuso una notizia più che ufficiale. Una notizia tanto attesa, ve lo assicuriamo. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato l’ilarità dei suoi followers. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Lol, chi ride è fuori: è arrivata la notizia ufficiale, finalmente!

Siete rimasti anche voi impressionati dalla prima stagione di “Lol, chi ride è fuori?”. Benissimo: non avete affatto torto. Chi è che non ne è rimasto incantato dalla genialità di questo programma? Sicuramente nessuno! Ebbene, fate attenzione, però: è in arrivo una notizia davvero sensazionale! E a condividerla, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il profilo Instagram di Prime Video.

Ci sarà una seconda stagione di “Lol, chi ride è fuori”? Assolutamente si! Fino a questo momento, è vero, vi abbiamo parlato di supposizioni, indiscrezioni e congetture. Adesso, invece, è arrivata la conferma ufficiale. La seconda stagione di “Lol” si farà. E, senza alcun dubbio, sarà fenomenale. Chi saranno i comici scelti? Al momento, non ne abbiamo notizie. Fatto sta che, sul web, è già partito il toto-nomi.

“Nuovi comici torneranno a fare di tutto per non ridere”, recita il post di Prime Video che ufficializza la seconda stagione di “Lol, chi ride è fuori”. Noi non vediamo l’ora, voi?