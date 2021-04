Maurizio Costanzo e Tommaso Zorzi in un programma radiofonico insieme: l’annuncio è arrivato poco fa. Ecco di cosa si tratta.

Una notizia incredibile arriva dal portale di Tv Blog. Secondo quanto si legge, a partire da lunedì 3 maggio inizierà un nuovo programma condotto da due celebri conduttori e vedrà ospite l’influencer e volto televisivo più famoso del momento! Su Radio R 101 partirà ‘Facciamo finta che’ ed andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 21. Chi sono, allora, i protagonisti e conduttori del nuovo show radiofonico? Parliamo di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri: la novità riguarda il personaggio che si aggiungerà a loro. Si tratta di Tommaso Zorzi! Ecco la notizia.

Maurizio Costanzo e Tommaso Zorzi, magnifica novità: l’annuncio appena arrivato

Sta per cominciare una nuova avventura per Tommaso Zorzi, l’influencer milanese che ha avuto un successo enorme dopo la sua esperienza al GF VIP 5. L’opinionista de L’Isola dei Famosi sarà ospite di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri a partire da lunedì 3 maggio nello show radiofonico ‘Facciamo finta che’, in onda su Radio R 101 dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21.

E’ Tv Blog a dare la notizia: “Lunedì 3 maggio Maurizio Costanzo insieme a Carlotta Quadri condurrà su R101 (Gruppo RadioMediaset), la striscia quotidiana, da lunedì a venerdì dalle 20.00 alle 21.00, “Facciamo finta che”. Con loro in studio, anche Tommaso Zorzi” scrive il portale. Inoltre, Gabriele Parpiglia aggiunge, in risposta ad un utente Twitter, che Zorzi non sarà ospite fisso: “Sarà in collegamento al telefono, non tutti i giorni”.

Maurizio Costanzo torna al microfono di un’emittente del gruppo Radiomediaset con Carlotta Quadri. I due conduttori hanno collaborato insieme dal 2017, anno in cui Costanzo ha lasciato RTL 102.5 per trasferirsi su Radio 105, fino al 2019. La coppia ha condotto ‘Strada facendo’ al mattino, dalle 11 alle 12, in onda su Rai Isoradio.