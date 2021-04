Meghan Markle non ha potuto presenziare al funerale del Principe Filippo: è spuntato solo ora il gesto della Duchessa per la Regina Elisabetta.

La Royal Family è indubbiamente una delle famiglie più seguite al mondo. Questo è un periodo particolare per la Regina Elisabetta ed il resto dei reali: sono giorni di lutto quelli che seguono la morte del Principe Filippo. Il Duca di Edimburgo si è spento all’età di 99 anni lasciando un vuoto enorme nel cuore della sua dolce metà. I funerali si sono tenuti il 17 aprile 2021 nella Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor: il principe Harry ha dato l’ultimo saluto a suo nonno Filippo senza Meghan. La Markle non è partita per Londra per motivi legati, probabilmente, alla gravidanza. E’ spuntato però un gesto inaspettato della Duchessa di Sussex nei confronti della Regina Elisabetta.

Royal Family, Meghan Markle assente al funerale del Principe Filippo: spunta il gesto a sorpresa

Meghan Markle non ha potuto viaggiare in Inghilterra per presenziare al funerale dello scorso sabato 17 aprile. In quel giorno la Royal Family ha dato l’ultimo saluto al Principe Filippo che si è spento all’età di 99 anni. La Duchessa di Sussex è rimasta in California per ragioni legate alla sua seconda gravidanza. E’ spuntato però un gesto a sorpresa per la Regina Elisabetta.

Meghan, secondo quanto riporta il Daily News, avrebbe telefonato la Sovrana poco prima dei funerali. Un gesto sicuramente apprezzato volto a far sentire la sua vicinanza all’enorme dolore che prova la Regina.

I 95 anni della Regina

Lo scorso 21 aprile la Regina Elisabetta ha compiuto 95 anni. Si è trattato di un compleanno del tutto inedito quello trascorso dalla Sovrana che non ha festeggiato. Ha deciso di rinchiudersi nel suo dolore e vivere il lutto del suo marito, il Principe Filippo, passato a miglior vita. Per la prima volta, dopo 73 anni, la Regina non ha avuto il suo compagno al suo fianco nel giorno del suo compleanno.