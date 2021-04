Paola Minaccioni è una grandissima attrice, comica ed imitatrice, ma sapete chi è suo padre? Il suo nome non vi sarà sconosciuto: chi è!

Insieme a tantissimi altri ospiti davvero eccezionali, la splendida Paola Minaccioni sarà una delle protagoniste indiscusse di questa prima puntata di “Top Dieci”. Ritornato sul piccolo schermo dopo l’incredibile successo di “Tale e Quale Show” ed “Affari tuoi – evviva gli sposi”, il famoso conduttore televisivo ritorna in onda con un programma davvero divertente. Di cui, come dicevamo precedentemente, Paola Minaccioci è una delle ospiti esclusive. In attesa, però, di poterci divertire e sorridere con nuovi giochi e prove, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Appurato che, dal punto di vista professionale, sappiamo davvero ogni cosa e che,invece, della vita privata, sappiamo pochissimo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sulla sua famiglia?

Ad esempio, siete curiosi di sapere chi è suo padre? Ecco. Lui, stando a quanto si apprende dal web, si chiama Roberto. E, vi assicuriamo, non vi sarà affatto sconosciuto. Perché? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi!

Paola Minaccioni, sapete che lavoro faceva suo padre? In molti lo conosceranno

In attesa di potervi divertire con Paola Minaccioni e tantissimi altri ospiti nella prima puntata di “Top Dieci”, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, siete curiosi di sapere chi è esattamente suo padre? Dal punto di vista professionale, come dicevamo precedentemente, sappiamo benissimo che l’attrice, comica ed imitatrice romana decanta di un curriculum davvero impressionante. Se, però, vi chiedessimo di suo padre, ci sapreste dare una risposta? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il padre di Paola Minaccioni si chiami . Il suo nome non vi è affatto sconosciuto, vero? Avete pienamente ragione: il signor Roberto Minaccioni, infatti, è stato per circa 50 anni il massaggiatore della Roma.

Che rapporto hanno Paola Minaccioni e suo padre Roberto? Da quanto si legge, davvero speciale!