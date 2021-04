Paul Gascoigne è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei famosi: le sue condizioni di salute non hanno permesso la permanenza.

Questa edizione de L’Isola dei famosi continua a spiazzare i telespettatori, non solo per le dinamiche che tra i naufraghi si creano ma anche per gli avvenimenti. Infatti, come ormai è noto, la settimana scorsa ben due concorrenti hanno dovuto abbandonare l’isola, per motivi di salute. Brando Giorgi e Elisa Isoardi sono stati costretti a tornare in Italia, per sottoporsi a maggiori accertamenti medici.

Ma colpo di scena, nella puntata andata in onda ieri, un nuovo naufrago ha dovuto abbandonare, lui è Paul Gascoigne, che ha riferito in puntata quanto successo.

Paul Gascoigne lascia L’Isola dei famosi: è stato costretto ad abbandonare

Nella puntata andata in onda ieri sera, de L’Isola dei famosi, sono stati diversi i colpi di scena. Dopo l’ingresso di Ilary siamo entrati nel vivo del reality, e sono stati subito presentati i nuovi concorrenti, che hanno già dovuto affrontare la prima prova. Purtroppo, però, nel corso della puntata, siamo stati spiazzati da una notizia inaspettata, dato che abbiamo sperato in queste settimane di un suo recupero. Ovviamente avrete capito di chi parliamo, di Paul Gascoigne.

Il naufrago ha riferito di essere costretto a lasciare l’Honduras, per motivi di salute. Come sappiamo, qualche settimana fa, durante una prova, l’uomo ha avuto un ‘infortunio’, provando dolore ad una spalla. Ieri, ha comunicato le se condizioni: “Sto abbastanza bene, mi fa male la spalla, si è rotto il tendine della spalla, i legamenti”.

“Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione”, ha affermato Ilary Blasi. Purtroppo, per Paul si è concluso il viaggio in Honduras, e presto, vedremo il suo ritorno.