“Quanti chili hai preso?”: Belen Rodriguez risponde alla domande dei followers attraverso Instagram.

Di showgirl e influencer, ormai, ce ne sono tantissime in giro, ma poche riescono ad entrare nel cuore dei fan come lei. Parliamo di Belen Rodriguez, uno dei volti più amati della nostra tv. E la bellissima argentina ha un rapporto speciale con i suoi seguaci, con i quali si tiene sempre in contatto attraverso i social. In particolare Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate. E le ultime giornate le ha trascorse in uno splendido resort alle Maldive, con il suo amata Antonino Spinalbese: una vacanze relax in attesa del parto che si avvicina sempre di più. E, tra una foto e l’altra, Belen ha deciso di rispondere alle domande dei fan, togliendo loro molte curiosità! C’è chi ha chiesto alla Rodriguez quanti chili ha preso durante questi mesi di gravidanza. Ecco la risposta di Belen

“Quanti chili hai preso?”: Belen Rodriguez risponde alle curiosità dei fan di Instagram

“Chiedimi che ti rispondo”, scrive Belen nelle sue stories di Instagram. E, come era prevedibile, la showgirl è stata invasa dalle domande dei fan. Ad alcune delle quali la Rodriguez ha risposto pubblicamente. Un utente, ad esempio, le ha chiesto quanti chili ha preso durante questa seconda gravidanza. La risposta di Belen è stata questa: “Peso 63, sono partita da 57. Meno di uno al mese!”

Come ha spiegato in una delle risposte date ai followers di Instagram, Belen è entrata ufficialmente nel settimo mese di gravidanza. Si tratta della seconda per la bellissima showgirl, dopo la nascita sette anni fa di Santiago, nato dal matrimonio con Stefano De Martino. La piccola che sta per arrivare si chiamerà Luna Marie, nome che ha “vinto” su Claudia Isabel, come ha rivelato Belen sempre su Instagram.

La differenza di età con Antonino

Una storia d’amore bellissima, quella con Antonino, più piccolo di Belen di circa 10 anni. E proprio alla domanda sulla sua giovane età, la Rodriguez ha risposto ammettendo di avere paura all’inizio. Dopo però tutto è cambiato: “Mi sono resa conto di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba fossi io, lui mi fa sentire una bambina al sicuro, questo non ha prezzo per me.