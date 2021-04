Rosa Di Grazia dopo Amici, lancia un messaggio per Deddy: l’immagine lascia tutti senza parole, è bellissima!

Amici di Maria De Filippi quest’anno è stato un turbinio di emozioni. Gli allievi scelti hanno vissuto, e ancora oggi vivono, insieme sotto lo stesso tetto. Tale scelta è stata presa per evitare ulteriori contatti esterni, causa dell’emergenza sanitaria che nell’ultimo anno ha colpito il nostro Paese, e tutto il mondo. Questa vicinanza ha portato alla nascita di forti legami tra i ragazzi, ballerini e cantanti, e il pubblico è stato piacevolmente sorpreso ed emozionato dai rapporti amorosi nati.

In particolare, il legame tra Rosa Di Grazia e il cantante Deddy, ha conquistato tutti. La ballerina è stata eliminata dal talent qualche settimana fa, proprio in ballottaggio finale con il suo fidanzato. Nonostante la lontananza, ha sempre manifestato il suo amore per l’artista. Da qualche ora, ha pubblicato una storia bellissima, che ha emozionato tutti.

Dopo Amici, Rosa di Grazia manifesta il suo amore per Deddy: il ‘messaggio’ è dolcissimo

Rosa di Grazia e Deddy sono una delle coppie nate ad Amici di Maria DE Filippi che continua ad appassionare i telespettatori. Un amore bello e giovane, che pian piano è cresciuto all’interno della scuola. Sappiamo, la ballerina è uscita dal talent qualche settimana fa, e il cantante, rimasto ad Amici, ha manifestato più volte la mancanza per la sua amata. Anche durante la puntata di sabato scorso, il suo pensiero, era chiaramente rivolto a lei.

Rosa, dal suo canto, non ha mai smesso di sostenerlo, e proprio da pochissimo, ha pubblicato una nuova storia, in cui ha manifestato il suo amore per Deddy. Come potete osservare, la ballerina ha condiviso una foto in cui appare insieme al suo fidanzato, in un dolce momento, riportando un cuore.

Un messaggio d’amore bellissimo, che sicuramente avrà emozionato tutti i suoi follower, che la seguono e apprezzano tanto. Sia Deddy che Rosa sono bravissimi, e durante il loro percorso, hanno dimostrato di essere dei veri talenti.