Simona Ventura, “Oggi ho pensato a te”: il messaggio da brividi per Elenoire Ferruzzi, da diverse settimane ricoverata per Covid.

“Sappi che nessuno ti ha dimenticato, che ti vogliamo bene , e che hai riempito con i tuoi slogan urlati a squarciagola tanti dei miei momenti tristi”. Queste la parole che Simona Ventura ha dedicato ad Elenoire Ferruzzi, star di Instagram che da diverse settimane sta combattendo contro il Covid. Ad annunciarlo fu proprio lei, lo scorso 18 marzo, nell’ultimo post condiviso su Instagram da quando si è ammalata. Come riporta la Ventura nel suo post, Elenoire è ancora in terapia intensiva ed è a lei che ha voluto dedicare parole da brividi, per farle sentire che nessuno l’ha dimenticata.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Simona Ventura dedica un post ad Elenoire Ferruzzi, la star di Instagram ricoverata per Covid in gravi condizioni

Elenoire Ferruzzi è ancora ricoverata in terapia intensiva. Lo ha riportato Simona Ventura, in un post condiviso qualche ora fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. La conduttrice ha voluto far sentire tutta la sua vicinanza alla star di Instagram, in lotta contro il Covid da marzo. Qualche settimana fa, fu il suo amico e socio Angelo Mazzone attraverso il suo canale Facebook ad aggiornare i fan sulle condizioni di salute di Elenoire, che non erano molto gravi. Oggi, Simona Ventura ha voluto dedicare parole di affetto e stima per Elenoire: “Hai sempre mostrato con coraggio chi sei. Senza pregiudizi o differenze, senza ipocrisie, tu sei “solo una persona speciale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

“Forza Elenoire Ferruzzi, ti aspettiamo!”, conclude la Ventura. E il post è stato invaso dall’affetto dei fan: una valanga di cuori e di messaggi ha riempito il post dedicato alla star di Instagram, i cui video, post e dirette mancano a tutti. Non possiamo che unirci a loro e augurare di cuore una veloce guarigione ad Elenoire.