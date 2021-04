Arisa e Lorella Cuccarini le vedremo di nuovo insieme: dove saranno presenti, sarà una piacevole sorpresa.

Le conosciamo benissimo, per il loro immenso e meritevole percorso artistico, che in questi anni ci ha accompagnato, Arisa e Lorella Cuccarini sono, oggi, e da alcuni mesi, impegnate ad Amici di Maria De Filippi. Infatti, le due artiste, sono arrivate nel programma in una veste completamente diversa. Arisa è la nuova insegnante di canto di quest’anno, e Lorella, la maestra di danza. Entrambe, hanno dimostrato in questi mesi un grande appoggio a tutti gli allievi scelti, spronandoli nel loro percorso.

Le due insegnanti, vi sorprenderanno, perchè le vedremo ancora insieme: sapete in quale programma parteciperanno? E’ per tutti una piacevole sorpresa!

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornata–>> clicca qui

Sorpresa per i fan: Arisa e Lorella Cuccarini di nuovo insieme, dove le vedremo

Come vi abbiamo anticipato, Arisa e Lorella Cuccarini, ovvero l’insegnante di canto e l’insegnante di ballo, saranno presenti in un seguitissimo programma, insieme. Ebbene sì, le due artiste, in questi mesi, ci hanno accompagnato, e hanno affiancato i loro allievi, in questo lungo ed impegnativo percorso ad Amici, arrivato alla fase Serale.

Ma concentriamoci sulla notizia appena riportata, sapete dove saranno insieme Lorella ed Arisa? Sarà una sorpresa per tutti! A quanto pare, le due maestre del talent ci allieteranno per qualche momento proprio a Verissimo, dove ai microfoni di Silvia Toffanin racconteranno sicuramente di questo loro viaggio ad Amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



Come già successo la settimana scorsa, per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, probabilmente Arisa e Lorella, saranno in collegamento proprio dalla scuola più spiata d’Italia. Avremo modo di vederle in una veste diversa, in questo caso di ospiti d’eccezione, e siamo certi, ci riveleranno aneddoti, pensieri e molto altro ancora. Non bisogna fare altro che seguire la nuova puntata di Verissimo per scoprirlo, sabato 24 aprile.