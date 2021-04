Top 10 torna in tv con una nuova edizione: Carlo Conti ha scelto ospiti incredibili per la prima puntata, in onda questa sera di venerdì 23 aprile 2021 su Rai Uno.

Carlo Conti torna questa sera in onda su Rai Uno con la seconda edizione di Top Dieci! Torna ad intrattenere gli italiani il celebre conduttore televisivo ogni venerdì sera, in prima serata, sul primo canale. Due squadre composte da noti personaggi televisivi ed artisti italiani si scontrano: sono chiamate ad indovinare le classifiche di un periodo, non solo musicale. Classifiche del cinema, spettacolo, moda, consumi, abitudini, sono alcuni dei temi affrontati nel ‘gioco’ di Carlo Conti. La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punt sarà la vincitrice! Ma chi saranno gli ospiti di questa prima serata di venerdì 23 aprile 2021? Artisti incredibili!

Top 10, ospiti venerdì 23 aprile: grandi artisti per la prima puntata!

Top 10 torna questa sera di venerdì 23 aprile con una nuova edizione! Carlo Conti in onda su Rai Uno in prima serata, ospiterà nel suo studio artisti famosi in Italia che si sfideranno nel simpatico gioco! Chi sono gli ospiti di questa sera? A rivelarli è il portale Tv Blog: la prima squadra sarà composta da Christian De Sica, Nancy Brilli e Massimo Boldi! La seconda invece vedrà protagonisti Loretta Goggi, Paola Minaccioni e Cesare Bocci!

Una grande sorpresa per lo show saranno due donne, due cantanti molto amate in Italia: parliamo di Giorgia e Rita Pavone!

Ed a poche ore dalla messa in onda, Carlo Conti sul suo profilo Instagram ha fatto sorridere tutti lanciando una piccola anticipazione. “Stasera grandi ospiti a Top 10” ha scritto come didascalia ad un selfie simpatico. Il conduttore ha al suo fianco il manichino di Leonardo Di Caprio, celebre star del cinema!