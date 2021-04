Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: novità e colpi di scena per un’amatissima dama; ecco cosa potrebbe accadere nella puntata di oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Come sempre, anche oggi 23 aprile la trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45. Un appuntamento ormai imperdibile per i telespettatori, che da anni seguono le vicende dei troni più amati della tv. E, come accaduto la scorsa stagione, anche quest’anno c’è il nuovo format, che prevede l’unione di Trono Classico e Trono Over in un’unica super puntata, dove tutti interagiscono con tutti. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Come sempre ricordiamo che non ci sono anticipazioni ufficiali giornaliere, essendo le puntate registrate diversi giorni prima della messa in onda in tv. Proviamo tuttavia a capire cosa vedremo oggi!

Uomini e Donne, anticipazioni 23 aprile: novità in arrivo per Ida?

Appassionati di Uomini e Donne, anche oggi si prospetta una puntata scoppiettante! Ieri, martedì 22 aprile, si è parlato del percorso di Massimiliano, diviso tra Vanessa, Eugenia e Federica. Di conseguenza, oggi, per quanto riguarda il trono classico, si passerà probabilmente al suo ‘collega’ Giacomo. Anche quest’ultimo è in seria difficoltà, essendo molto interessato sia a Carolina che a Martina. Cosa sarà accaduto nelle ultime esterne? C’è poi la tronista Samantha, alle prese con la conoscenza con Alessio e Bohdan: anche lì, non mancano i colpi di scena, perché se Alessio sembrava essere il suo ‘preferito’, l’arrivo del nuovo corteggiatore ha mescolato le carte in tavola, e non poco.

Come sempre, poi, ci sarà la pagina dedicata al trono Over, con le vicende dei cavalieri e delle dame. Ebbene, potrebbe essere il turno di Ida Platano, tornata in studio dopo la rottura definitiva con Riccardo Guarnieri ( attualmente impegnato con Roberta di Padua). Nel corso dell’ultima puntata, Ida ha mostrato interesse per il cavaliere Marco: i due avranno approfondito la conoscenza, uscendo insieme? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo.

Grande attesa anche per le novità su Armando Incarnato. Nelle ultime puntate, il cavaliere ha dimostrato interesse per la nuova dama Monalisa, con la quale sarebbe dovuto uscire. Come è andata tra di loro? Per rispondere a tutte queste domande non ci resta che sintonizzarci su Canale 5, alle ore 14 e 45. Ne vedremo delle belle!