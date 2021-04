Sabato 24 Aprile ci aspetta una nuova e attesissima puntata di “Verissimo”: in studio vedremo un’ospite eccezionale, si parla solo di lei negli ultimi giorni!

Domani 24 Aprile, andrà in onda una nuova e attesissima puntata di “Verissimo”: per l’occasione vedremo un’ospite d’eccezione, si parla solo di lei in questo periodo! L’appuntamento con la bella Silvia Toffanin è, come al solito, nella giornata di Sabato e il pubblico è già impaziente di scoprire i nomi di tutti i volti, celebri e amatissimi, che si racconteranno in uno dei format più seguiti della televisione. Secondo le primissime anticipazioni, nella puntata di domani vedremo un volto molto chiacchierato, tra i più seguiti dell’ultimo periodo. Si tratta di una giovane talentuosa che ha conquistato il pubblico con la partecipazione ad un particolare e amatissimo programma. Curiosi di scoprire di chi parliamo? Seguiteci per scoprirlo!

Verissimo, puntata del 24 Aprile: vedremo proprio lei!

La puntata di “Verissimo” della scorsa settimana aveva subito un piccolo cambiamento di orario che aveva messo in allarme i fan. L’appuntamento di domani, invece, andrà in onda come da tradizione. Ad accogliere i volti celebri del panorama artistico vedremo la magnifica padrona di casa, Silvia Toffanin, sempre perfetta nel mettere a loro agio gli ospiti. Domani, 24 Aprile, in studio vedremo un’ospite d’eccezione, una giovane e talentuosa artista che ha conquistato i telespettatori negli ultimi mesi. Di chi si tratta?

Parliamo di un volto chiacchieratissimo di questo ultimo periodo, che ha spiccato in mezzo ai molti giovani talenti che si sono fatti conoscere grazie ad “Amici”. Ebbene sì, a Verissimo vedremo ospite la bella Martina Miliddi, la splendida ballerina che è stata eliminata dal talent nel corso dell’ultima puntata. Non vediamo l’ora di scoprire cosa racconterà a Silvia Toffanin, e voi, siete curiosi?

Nelle prossime ore scopriremo quali altri personaggi sfileranno nel salotto di “Verissimo” domani. Non resta che rimanere in attesa e prepararsi alle sorprese che ci aspettano!