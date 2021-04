Tra i giudici del serale di questa edizione di Amici, Emanuele Filiberto rivela un particolare dettaglio: cosa ha stabilito la De Filippi.

Il longevo talent show ideato da Maria De Filippi circa vent’anni fa, anche quest’anno si sta rivelando un grande successo nella sua fase finale. Siamo ormai giunti alla sesta puntata del serale che andrà in onda tra poco su Canale 5 e l’appuntamento si preannuncia davvero imperdibile. Ospiti Annalisa, che si esibirà cantando il brano che ha portato sul palco dell’ultima edizione di Sanremo, e Nino Frassica. Vedremo cosa accadrà agli allievi rimasti in gara dopo l’ultima eliminazione di sabato scorso che ha visto uscire dalla scuola la ballerina Martina Miliddi.

Importanti come sempre i tre giudici, Emanuele Filiberto, Stefano De Martino e Stash, che contribuiscono ad ogni puntata ad aprire dibattiti e innescare polemiche. Proprio uno di loro, il principe di Savoia, ha parlato al Tv Sorrisi e Canzoni di questa esperienza che lo vede tra i protagonisti dell’amatissimo programma. Per lui si tratta di una specie di ‘ritorno’, visto che nel 2019 partecipò come concorrente ad Amici Celebrities, versione dl talent per personaggi famosi. Tra le varie cose, Emanuele Filiberto ha svelato una regola molto precisa che Maria ha imposto ai tre giudici. Vediamo di cosa si tratta.

Amici, Emanuele Filiberto: “Maria vuole che rimaniamo neutrali”

Proprio in occasione della sua esperienza di due anni fa, Emanuele Filiberto aveva conosciuto Arisa, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini. C’è però una regola che la De Filippi ha stabilito per lui, De Martino e Stash: “Non ho ancora fatto amicizia con i prof. Non possiamo parlare con loro né prima né dopo la puntata. Maria vuole che rimaniamo neutrali. Ogni conversazione potrebbe influenzarci”, ha rivelato al noto settimanale.

D’altronde, anche la conduttrice ha sempre dimostrato una grande imparzialità ed è naturale che la pretenda anche dai giudici: “Maria non dà mai consigli su cosa dobbiamo dire. Ci lascia sempre liberi. Ed è la sua grande forza, in tutti i suoi programmi. Con lei c’è totale libertà su cosa possiamo dire ai ragazzi. Ci manca una donna in giuria, meno male che c’è Maria, che vale per dieci”.