Imprevisto per il ballerino Alessandro di Amici durante la sfida lanciatagli dalla Celentano: cosa è accaduto nel corso della coreografia.

Procedono le gare di canto e di ballo tra i ragazzi di Amici 20: la puntata di questa sera è a dir poco scoppiettante, le sfide sono tutte agguerritissime e gli ospiti attesi sono imperdibili. La temutissima maestra Alessandra Celentano ha preparato sfide che certamente non stanno lasciando indifferente il pubblico.

Almeno per quanto riguarda i ballerini, la Celentano sa sempre cosa organizzare per creare la giusta suspense tra professori, giudici e pubblico a casa. I ballerini rimasti in gara sono eccellenti e non hanno bisogno di presentazioni. Tra questi, Alessandro, allievo della squadra di Arisa e di Lorella Cuccarini. Il ballerino ha dovuto confrontarsi con Serena Marchese, allieva della squadra Celentano-Zerbi sulle note del grande successo di Micheal Bolton, “When a man loves a woman”. E’ accaduto però qualcosa di imprevisto proprio il ballerino mentre si esibiva.

Amici, Alessandro balla ma accade qualcosa di inaspettato: cosa è successo

Mentre danzava dando il meglio di sé, Alessandro era accompagnato da una sedia: una coreografia davvero straordinaria, eseguita con tutta la dedizione ed il trasporto possibili. Il ragazzo ce l’ha messa davvero tutta per vincere il duello con la compagna Serena, ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Per carità, nulla che intaccasse la sua performance che è stata a dir poco stupefacente. Però è da evidenziare la bravura del giovane danzatore nel portare a termine il balletto in maniera egregia nonostante tutto. E’ successo infatti che la famosa sedia che lo accompagnava si è rotta! A conclusione dell’esibizione, Maria De Filippi e Lorella Cuccarini hanno fatto notare come sia stata proprio la sua energia a provocare l’ “incidente”.

La conduttrice ha poi rassicurato Serena che la sedia per lei sarebbe stata cambiata. Tutto è bene quel che finisce bene e Alessandro può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto.