Avete notato i dettagli super glamour del look di Maria De Filippi stasera? Cosa indossa la conduttrice per questa sesta puntata di Amici.

In onda anche stasera con una nuova puntata di Amici 20, Maria De Filippi ha deciso di stupire tutti: proprio così, la celebre presentatrice non lascia nulla al caso, si sa, neanche nei più piccoli dettagli. La padrona di casa, ideatrice ed organizzatrice dell’elaboratissima macchina che da vent’anni offre a dei giovani talenti la possibilità di esprimersi e di lottare per realizzare il loro sogno, è attentissima a tutto.

Stavolta ha lasciato tutti di stucco a cominciare dallo strepitoso outfit scelto per questa puntata. Avete notato i dettagli all’ultimo grido del suo look?

Amici, Maria De Filippi stasera sorprende tutti: avete notato il suo strepitoso look?

La regina di Canale 5 ci ha abituati in tutte le sue trasmissioni ad uno stile molto elegante ma abbastanza rigoroso. Questa sera però ha deciso a quanto pare di uscire un po’ fuori dagli schemi ed ha sfoggiato un look davvero originale. Innanzitutto, ha optato per il black&white che le sta benissimo, ma è il dettaglio anni ’80 a non passare inosservato. Ci riferiamo al leggings con le staffe, tipico modello di quel decennio. Riguardo al marchio, si tratta di Saint Laurent mentre il tessuto è in jersey stretch nero, super aderente ed elegantissimo. Sbirciando sul web, il suo costo è di 890 euro.

Pur restando estremamente raffinata, Maria non ha rinunciato neanche stasera ad un tocco di sensualità, avete notato? Parliamo del top di raso bianco con scollatura a V, spalline sottili e dettagli in pizzo: anche questo capo è firmato Saint Laurent e il suo prezzo è 990 euro. Immancabili le scarpe décolleté di pelle nera con tacco a spillo di Gianvito Rossi e giacca nera. Quest’ultima dovrebbe costare 2.290 euro ed essere dello stesso rinomato brand.

Cosa ne pensate? Vi piace lo stile di Maria questa sera? Noi lo troviamo divino!