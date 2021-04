Forte discussione ad Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi dopo l’esecuzione del brano “Simply the best” da parte di Aka7even.

Anche stasera le polemiche non si risparmiano ad Amici: oltre ai famosi battibecchi tra la maestra di danza Alessandra Celentano e la sua eterna rivale Lorella Cuccarini, anche gli insegnanti di canto non hanno lasciato a desiderare in quanto a scontri e discussioni. Poco fa, sono stati Anna Pettinelli e Rudy Zerbi a dare luogo ad un confronto molto acceso dopo l’esibizione di Aka7even.

Il ragazzo ha cantato il celebre brano di Tina Turner “Simply the best”, ma la sua performance non ha convinto per nulla Zerbi, docente della squadra avversaria. Appena terminata la canzone, Maria De Filippi ha chiesto a Rudy cosa ne pensasse e il docente ha fatto notare che secondo lui Aka7even ha trovato grosse difficoltà ad eseguire il brano e gli ha consigliato di non aggiungere dei suoi tocchi personali per evitare di banalizzare una canzone così famosa. A queste parole, la Pettinelli ha reagito molto duramente e ne è sorta una discussione molto accesa. Ecco cosa si sono detti i due professori.

Amici, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi non si trattengono: scoppia la discussione in studio

Alla critica del collega, Anna Pettinelli non si è trattenuta dal rispondere per le rime. Gli ha fatto notare che, a differenza sua, lei non è solita sminuire i suoi allievi. “Ti invito ad un minimo di classe!”, gli ha detto. Zerbi invece si è mostrato irremovibile sul suo diritto di esprimere la propria opinione se questa gli viene chiesta come in questo caso.

Riguardo alla mancanza di eleganza di cui lo accusa la collega, il professore di canto non ha evitato di rispondere ed ha detto: “E’ da quando sei ad Amici che attacchi tutti, non fare la santarella!”. La Pettinelli però ha rintuzzato dicendo “Sei tu che non senti più! Hai le orecchie incartapecorite!”.

Insomma, scintille vere e proprie stasera tra i due docenti di Amici. Chi ha ragione secondo voi? Vi è piaciuta la performance di Aka7even?