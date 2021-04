Arisa, spunta uno scatto inedito da piccolissima: l’avete visto anche voi? Sui social, la foto fa boom likes: che tenerezza!

È una delle attuali professoresse di Amici, Arisa. In compagnia di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, la simpaticissima cantante fa parte dei tre “coach” di canto. È la prima volta che siede tra i banchi della scuola di Canale 5, è vero. Eppure, sin dal primo momento, la splendida Pippa ha dimostrato di avere tutte le carte in regola anche per questo nuovo “ruolo”. Il suo nome verrà confermato anche per l’edizione prossima? Noi ce lo auguriamo. Anche perché, diciamoci la verità, Arisa è una vera e propria forza della natura!

Ancora prima di poterla ammirarla in tutta la sua bellezza proprio questa sera, siete curiosi di vederla da piccolissima? Sul suo canale social ufficiale, la splendida Arisa ha condiviso uno scatto davvero inedito del suo passato. Siete curiosi di vederla anche voi? Ci pensiamo noi a mostrarvela, state tranquilli! Anche se, vi assicuriamo, la cantante è di una dolcezza davvero inaudita. Guardare per credere!

Arisa da piccolissima, lo scatto fa boom di likes: che dolcezza!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, la splendida Arisa non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. È proprio per questo motivo che, in occasione del suo nuovo brano “Ortica”, la cantante non ha affatto potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico un tenerissimo scatto da piccolissima. Non è assolutamente la prima volta che lo fa, avete pienamente ragione! Eppure, ancora una volta, la bella Pippa ha catturato l’attenzione e l’interesse di tutti i suoi sostenitori. E, d’altra parte, ammirando la sua bellezza e tenerezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

È la vera e propria regina di Instagram, Arisa. E con i suoi scatti fotografici, in un vero e proprio batter baleno, sa sempre come incantare i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con questo scatto da piccolissima, li ha lasciati tutti esterrefatti. Perché? Diamoci un’occhiata!

Davvero bellissima, vero? Anche da piccolissima, Arisa era davvero stupenda. Siete d’accordo con noi?