“Chi vincerà l’Isola dei Famosi?”: Elettra Lamborghini non ha dubbi; ecco la risposta dell’opinionista ad un fan su Instagram.

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono all’ordine del giorno. A alimentare il caos in Honduras ci hanno pensato i nuovi arrivati, soprannominati arrivisti: riusciranno a far crollare il gruppo già consolidato? Staremo a vedere. Quel che è certo è che anche le alleanze, prima o poi, si sgretoleranno: come in ogni reality, anche all’Isola ne vincerà solo uno. Chi potrebbe essere? Elettra Lamborghini non ha dubbi e alla domanda di un fan ha citato un solo nome. Ecco di chi si tratta!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

“Chi vincerà l’Isola?”: ecco chi trionferà secondo l’opinionista Elettra Lamborghini

Un cast scoppiettante, quello de L’isola dei famosi 15: tantissimi personaggi super interessanti e tanti caratteri che non passano affatto inosservato. Pertanto, è davvero difficile immaginare chi possa vincere questa edizione. Tuttavia, c’è chi lo ha chiesto ad Elettra Lamborghini attraverso le domande in direct su Instagram. Ebbene, la risposta dell’opinionista è stata molto chiara: Andrea Cerioli! Secondo Elettra, a spuntarla alla fine potrebbe essere proprio l’ex tronista di Uomini e Donne. Arrivato in Honduras qualche settimana dopo l’inizio, Andrea si è inserito perfettamente nelle dinamiche del gioco, anche se è tra i naufraghi più sofferenti per la mancanza di cibo. Riuscirà ad arrivare fino in fondo come ha previsto la Lamborghini? Staremo a vedere!

Nel frattempo, ricordiamo che a rischiare l’eliminazione ancora una volta sono Vera Gemma e Fariba Tehrani. Le due naufraghe sono tra le meno “amate” dal resto dei concorrenti, ma possono contare su un bel numero di fan. In particolare Fariba, che è sostenuta a spada tratta sui social dalla figlia, l’influencer Giulia Salemi. Sarà lei a proseguire la sua avventura in Honduras o la spunterà Vera? Scopriremo tutto lunedì sera, in diretta su Canale 5!