La sigla di Dawsons’ Creek è sufficiente a rievocare un vortice di ricordi. Una serie amatissima che ha segnato e accompagnato una generazione raccontando le storie di semplici e comuni adolescenti alle prese con la vita e con le difficoltà di diventare grandi. I primi amori, la scuola, il rapporto con i genitori e il desiderio di indipendenza, seppur andata in onda molti anni fa resta un prodotto sempre attuale, senza tempo. Ricordate Pacey, uno dei protagonisti di “Dawson’s Creek”: sapete com’è diventato oggi il suo interprete, Joshua Jackson? Scopriamolo!

Com’è oggi Joshua Jackson: “Pacey” di Dawsons’s Creek

Da spalla comica dell’introspettivo e sognatore protagonista, Pacey ha saputo conquistare il pubblico e diventare un perno fondamentale della serie. Ha dimostrato di essere un ragazzo d’oro col cuore immenso, sempre pronto a ergersi in difesa dei più deboli e a combattere le ingiustizie. La sua storia d’amore con Joey ha ribaltato le sorti di “Dawson’s Creek” e lasciato il pubblico senza parole. Un amore romantico, straordinario, che ha fatto sognare e sospirare. Smessi i panni di Pacey, l’affascinante Joshua Jackson ha continuato a lavorare in tv e al cinema. È stato protagonista di “Fringe” altra serie televisiva apprezzatissima. Lo abbiamo ammirato in “Tanti piccoli fuochi”, “The Affair” e molte altre produzioni incredibili. Nel 2019 è convolato a nozze con Jodie Turner-Smith e la coppia ha avuto una bambina nel 2020. Oggi, Joshua Jackson è un uomo pieno di fascino e dotato di un immenso talento, un volto amatissimo e apprezzato della recitazione americana. Siete curiosi di vederlo? Ecco uno scatto dal suo profilo Instagram!

Siamo certi che per i fan di “Dawson’s Creek” rivederlo è sempre emozionante, un vero tuffo al cuore! Di certo, il dolcissimo Pacey resterà per sempre nei nostri cuori!