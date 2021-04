Gianluca Gazzoli sarà uno degli ospiti della puntata di oggi, Sabato 24 Aprile, di Verissimo, ma chi è? Scopriamo ogni cosa su di lui.

Siamo giunti agli inizio di questo nuovo weekend, l’ultimo del mese di Aprile. E, come da diversi mesi a questa parte, ci attende una nuova e scoppiettante puntata di Verissimo. A partire dalle ore 15:30, come consueto, la splendida Silvia Toffanin sarà al timone di un nuovo appuntamento più che incredibile. A partire dal duo Donatella Rettore e Marcella Bella fino a Martina Miliddi e Gianluca Gazzoli, gli ospiti di quest’oggi saranno davvero esclusivi. A proposito di Gianluca, il suo nome non vi è affatto sconosciuto, vero? Avete proprio ragione. Scopriamo cosa occorre sapere su di lui.

Chi è esattamente Gianluca Gazzoli? Se il suo nome non vi è risultato affatto nuovo, avete pienamente ragione. Il giovanissimo Gazzoli, infatti, è super conosciuto ed apprezzato. Siete curiosi di sapere ogni cosa su di lui? Vi accontentiamo immediatamente!

Gianluca Gazzoli: età, carriera e cosa faceva prima del successo

Gianluca Gazzoli è nato il 18 Agosto del 1988. Sin da subito, il giovanissimo comprende qual è la sua più grande passione. Non solo il basket, ma anche la radio. È proprio qui che, dopo aver lavorato in diversi villaggi turistici, Gianluca intraprende il suo cammino artistico. E non si ferma mai più. Certo, il buon Gazzoli ha preso parte anche a diversi programmi televisivi. A partire, quindi, da “The Voice”. Fino a “Domenica In”, nel 2017, e “Quelli che il calcio”. Eppure, è proprio in radio che Gianluca è amatissimo e conosciutissimo.

Attualmente speaker di Radio Deejay, il giovanissimo decanta di una carriera artistica davvero impressionante. Il suo debutto, infatti, arriva esattamente nel 2014. E, da quel momento, non si è mai più fermato. Tanto è vero che, come dicevamo precedentemente, è diventato la voce più ascoltata nel weekend italiano.

Vita privata ed Instagram

Cosa sappiamo della sua vita privata? La risposta è piuttosto semplice: Gianluca Gazzoli è felicemente sposato. Sul suo canale Instagram, sul quale è attivissimo, lo speaker radiofonico siamo riusciti a rintracciare diversi scatti in compagnia della sua bellissima. I due, da quanto si apprende, sono convolati a nozze poco meno di quattro anni fa. E sono diventati anche genitori.

Da pochissimi giorni, infine, è uscito il suo primo libro. “Scosse”, questo è il nome del suo primo romanzo, racconta la vita di Gianluca Gazzoli con un defibrillatore impiantato nel petto.