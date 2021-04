Proprio qualche ora fa, Giulia Michelini ha annunciato una novità fantastica in arrivo: l’annuncio è a sorpresa e fa felici i suoi fan.

Un vero e proprio annuncio fantastico, quello che pochissime ore fa Giulia Michelini non ha affatto potuto fare a meno di condividere sul suo canale social ufficiale. Attrice seguitissima e famosissima, la splendida romana decanta di un successo davvero clamoroso. Debuttata in questo mondo davvero giovanissima, la Michelini è entrata nel cuore di tutti gli italiani in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, nonostante siano passati tantissimi anni dal suo esordio, continua a decantare di un clamore pazzesco. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nel suo curriculum, infatti, Giulia conta numerosi personaggi, diversi tra di loro. Eppure, in ciascuno di loro ha mostrato una professionalità davvero impressionante.

Sapete che, però, pochissime ore fa, ha annunciato una clamorosa novità in arrivo? Avete letto proprio bene: attraverso un post Instagram caricato sul suo canale social ufficiale, Giulia Michelini ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Giulia Michelini, splendida novità in arrivo: accadrà a breve, non vediamo l’ora

Risale proprio a pochissime ore fa, la splendida novità in arrivo annunciata da Giulia Michelini. Attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’attrice romana non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo tanto caro ed affezionato pubblico social quello che, tra pochissimi giorni, accadrà. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la notizia è stata accolta talmente positivamente dai suoi sostenitori che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto boom di likes.

Di che cosa stiamo parlando, però, esattamente? Qual è la splendida novità in arrivo annunciata da Giulia Michelini sui social? Scopriamolo insieme!

Ebbene si, avete letto proprio bene: Giulia Michelini, in compagnia di sua sorella Paola, con uno spettacolo davvero inedito. E, soprattutto, completo. Da quanto si apprende, l’appuntamento è previsto per Giovedì 6 Maggio. Noi non vediamo l’ora, voi?