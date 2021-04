Giulia Salemi, l’annuncio a sorpresa: cosa accadrà lunedì sera, durante la puntata de L’Isola dei Famosi.

È stata una delle protagoniste del GF Vip 5 e, in modo trasversale, lo è anche dell‘Isola dei Famosi 15! Parliamo di Giulia Salemi, che attraverso i suoi social sta facendo il tifo per la sua mamma Fariba Tehrani, una delle naufraghe di questa edizione. E do sostegno Fariba ne ha davvero bisogno, essendo praticamente sempre in nomination: da quando si è unita al gruppo e ha lasciato Parasite Island, la naufraga non è stata accolta nel migliore dei modi dal resto dei concorrenti. E, anche stavolta, è in nomination, contro Vera Gemma. E per invogliare i suoi fan a votare a favore di mamma Fariba, Giulia ha deciso di fare loro un regalo. Avverrà proprio lunedì sera, in caso di vittoria del televoto della Tehrani. Ecco l’annuncio della Salemi, arrivato attraverso le stories di Instagram.

Giulia Salemi, l’annuncio a sorpresa: super diretta con Dayane Mello lunedì sera

“So che ultimamente vi sto chiedendo tanto, e voi mi dimostrate di esserci sempre! A tal proposito voglio essere io a fare una call to action dove mi impegno a darvi qualcosa!”. Con queste parole, Giulia Salemi annuncia ai suoi fan la sorpresa che ha preparato per loro: una diretta su Instagram con Dayane Mello, sua amica ed ex coinquilina al GF Vip. Il tutto dopo il verdetto del televoto tra Fariba e Vera Gemma. “Lunedì mamma ha un televoto molto difficile e se verrà eliminata tornerà direttamente a casa e io non penso che se lo meriti.”. Una diretta che partirà proprio durante la puntata dell’Isola, in caso di esito positivo per Fariba.

“Vi chiedo questo ulteriore sforzo, salviamo Fariba!”, chiede Giulia, anticipando che nella diretta saranno coinvolte anche altre persone, come Pierpaolo Pretelli e Giacomo Urtis. Insomma, una sorpresa speciale per i fan, che ovviamente si impegneranno al massimo per far restare Fariba sull’Isola. E voi, per chi fate il tifo tra i naufraghi del reality?