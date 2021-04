Isola dei Famosi, cambia tutto: la clamorosa decisione sulle prossime puntate del reality show di Canale 5.

Cambiamenti in arrivo a L’Isola dei famosi. Proprio come la quinta edizione del Grande Fratello Vip, anche il reality ambientato in Honduras va in onda con il doppio appuntamento settimanale, di lunedì e di giovedì sera. Da maggio, però, qualcosa cambierà: la seconda puntata settimanale della trasmissione condotta da Ilary non andrà più in onda di giovedì sera. Ecco cosa accadrà e quando sarà trasmessa.

Isola dei Famosi, cambia tutto: il reality non andrà più in onda di giovedì

L’Isola dei Famosi 15 non andrà più in onda di giovedì sera. Il reality show di Canale 5 avrà sempre due puntate settimanali, ma la seconda sarà trasmessa di venerdì sera. Proprio così, il reality ambientato in Honduras prenderà il posto di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo che si concluderà venerdì 30 aprile, con l’ultima delle tre puntate previste. A partire dal mese di maggio, quindi, il programma slitterà di un giorno e sarà in onda di venerdì: proprio come per il GF Vip 5, che andava in onda lunedì e venerdì. La decisione potrebbe essere nata dal fatto che, con un giorno in più, nel reality potranno nascere più dinamiche e, quindi, più argomenti interessanti in puntata. Evitando la puntata il giovedì, inoltre, si risolve il problema della sovrapposizione con Supervivientes e non sarà più necessario registrare qualche ora prima.

Insomma, un piccolo cambiamento, ma gli appassionati del reality possono stare tranquilli: l’isola andrà in onda sempre due volte alla settimana! Questo cambiamento risolleverà gli ascolti non proprio soddisfacenti di questa edizione? Staremo a vedere.

Chi sarà il prossimo eliminato?

Nel frattempo, in Honduras il clima è sempre più incandescente: le liti sono all’ordine del giorno e tra i naufraghi sono in atto varie coalizioni. Tra le meno “tollerate” dal gruppo ci sono le due nominate, Vera Gemma e Fariba Tehrani: una delle due dovrà lasciare il gioco definitivamente lunedì e tornare in Italia.