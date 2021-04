La stiamo ammirando nelle vesti di professoressa ad “Amici”, Lorella Cuccarini è una grande e amatissima artista nostrana: sapete cosa ha studiato? Non tutti lo immaginano!

Artista poliedrica: cantante, attrice, ballerina, conduttrice e potremmo proseguire. Lorella Cuccarini è uno dei volti più talentuosi e amati dello spettacolo italiano. Al momento la stiamo ammirando nelle vesti di professoressa ad Amici 20, dove si è distinta per la dolcezza e la determinazione con cui ha guidato i suoi allievi. Questa partecipazione non è stata la sua “prima volta” al celebre programma, anche in passato l’avevamo vista presenziare al format in un occasione particolare. Bellissima, oltre che dotata di un grande talento, la sua lunga carriera è la testimonianza delle sue straordinarie doti e della sua grande passione. Non tutti sanno, però, quale percorso accademico abbia fatto la splendida Lorella Cuccarini: sapete cosa ha studiato?

Cosa ha studiato Lorella Cuccarini? Non tutti lo sanno!

Originaria di Roma, la talentuosa artista si è cimentata nella danza fin da giovanissima. A 12 anni, come parte della scuola di Enzo Paolo Turchi, appare in tv nel programma “Ma che sera”. Continua poi a impegnarsi con passione e dedizione, fino a diventare una vera stella dello spettacolo nostrano. Non solo ballerina, ma anche cantante, l’abbiamo ammirata sul palco di Sanremo sia nelle vesti di artista in gara che in quelle di conduttrice. Anche attrice, ha preso parte ad alcune produzioni amatissime della televisione. Un vero e proprio pozzo di talento straordinario, come ha dimostrato e dimostra ogni giorni. Sappiamo molto della sua brillante carriera, ma forse non tutti sono a conoscenza di quale titolo di studi abbia conseguito Lorella Cuccarini. Ebbene, a quanto sembra, l’artista si è diplomata in lingue da privatista nel 1994. Lo sapevate?

Una donna straordinaria che occupa un posto speciale nel cuore del pubblico italiano! Stasera, torneremo a seguire Lorella Cuccarini ad Amici, per la tradizionale puntata del serale: siete pronti?