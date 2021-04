Lorella Cuccarini, spunta uno scatto inedito del passato: com’è cambiata la showgirl, oggi insegnante di ballo ad Amici.

È una della showgirl e ballerine più amate della storia della nostra tv. E, da qualche mese, è sul piccolo schermo in una veste del tutto inedita. Parliamo di Lorella Cuccarini, una degli insegnanti della ventesima edizione di Amici. Nel talent di Maria De Filippi, Lorella si è distinta per la sua umanità nei confronti degli allievi, che cerca di spronare a dare il meglio con consigli e dritte. Attualmente in squadra con Arisa, questa sera la rivedremo in onda per una nuova e scoppiettante puntata del serale, dove accadrà davvero di tutto: nuovi scontri tra le “Cuccarisa” e la squadra Rudy Zerbi – Alessandra Celentano vi attendono. Nel frattempo, spulciando sul profilo Instagram della Cuccarini, abbiamo trovato uno scatto del passato davvero particolare! Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito!

Lorella Cuccarini, com’è cambiata negli anni: lo scatto de passato condiviso su Instagram

Tutti ricordiamo Lorella Cuccarini agli inizi della sua splendida carriera, costellata di successi incredibili. Ma c’è uno scatto del passato che forse non tutti hanno visto. A condividerlo è stata proprio Lorella, circa un anno fa, partecipando ad una simpatica “challenge” su Instagram. Una foto che racchiude una delle passioni che aveva Lorella da giovane, come riporta nella didascalia al post: quello di fare la parrucchiera! Ed eccola in uno scatto in cui la sua chioma è racchiusa nei bigodini:

Eh si, una “versione” di Lorella che forse non tutti conoscevano. Ma, inutile dirlo, la showgirl è bellissima ora, come all’epoca dello scatto: sembra che il tempo non sia mai passato! E voi, la state seguendo in questa energica avventura ad Amici 20? Nel suo team, al momento, sono rimasti Alessandro, Tancredi e Raffaele: chi riuscirà ad arrivare sul podio di questa edizione? Staremo a vedere! Appuntamento ogni sabato sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 30 circa.