Sul suo canale social ufficiale, è spuntato un video inedito del passato di Lorella Cuccarini: immagini imperdibili, quanta bellezza!

È una delle attuali professoresse di Amici, Lorella Cuccarini. Entrata a far parte della schiera dei “coach” del famoso talent di Canale 5 per la prima volta in assoluto, la conduttrice e ballerina romana ha saputo catturare l’attenzione di tutto il pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Anche lei verrà riconfermata nel cast? Ce lo auguriamo! Nel frattempo, però, “gustiamoci” questo video inedito che è spuntato sul suo canale social ufficiale.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare una video inedito di Lorella Cuccarini. Risalente esattamente all’edizione del 1991/1992 di “Buona Domenica” si vede chiaramente una conduttrice romana davvero giovanissima, ma sempre bellissima. Siete curiosi anche voi di vedere di che cosa stiamo parlando esattamente? State tranquilli, ve lo mostriamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, che schianto di donna!

Lorella Cuccarini in un video inedito del 1991, com’è cambiata: che schianto!

Attualmente è la professoressa di danza della scuola di Amici, ma sappiamo benissimo che la carriera di Lorella Cuccarini è ricca di esperienze lavorative davvero impressionanti. Attrice, cantante, conduttrice e ballerina: insomma, la splendida romana è un’artista a trecentosessanta gradi. E il suo curriculum, diciamoci la verità, ce ne da ampia testimonianza. Ecco, a proposito di tutti i programmi a cui ha preso parte, sapete che sul suo canale social ufficiale è spuntato un video davvero inedito?

Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare un video inedito di Lorella Cuccarini. Correva esattamente l’edizione di “Buona Domenica” del 1991/1992 quando la splendida romana figurava tra le prime ballerine del cast. Guardare per credere!

È davvero giovanissima in questo video, avete ragione. Eppure, Lorella Cuccarini è davvero uno schianto!

Saranno anche passati diversi anni da questo video, è vero! Eppure, il fascino e la bellezza di Lorella Cuccarini continua a rimanere completamente intatto nel corso del tempo. Anche voi la pensate come noi?