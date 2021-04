Malika Chalhy mantiene la promessa, gesto bellissimo: cosa ha fatto

Malika Chalhy ha mantenuto la promessa, bellissimo gesto da parte della ragazza cacciata via dai genitori: ecco cosa ha fatto

La storia di Malika Chalhy ha emozionato gli italiani. La ragazza, ventiduenne e originaria di Firenze, ha denunciato entrambi i genitori perchè, dopo aver svelato di amare un’altra ragazza, è stata addirittura minacciata di morta. La ragazza ha infatti raccontato a Fanpage: “Temevo che non l’avrebbero presa bene, ma non avrei mai pensato che arrivassero a dirmi certe cose“. Malika ha deciso dunque di andare via di casa e, quando la sua storia è divenuto di dominio pubblico, in molti si sono mossi per sostenere la ragazza. Dopo il servizio de Le Iene, è stata avviata addirittura raccolti fondi per aiutare la ragazza. In pochi giorni, la solidarietà ha travolto Malika e sono stati raccolti migliaia di euro.

Malika Chalhy, gesto bellissimo: cosa ha fatto

Dopo il servizio di Veronica Ruggeri de Le Iene, sono stati raccolti migliaia di euro per aiutare Malika Chalhy, giovane rimasta senza casa dopo essere stata addirittura minacciata di morte dai genitori. La ragazza, però, aveva annunciato che con una parte dei fondi raccolti avrebbe aiutato altre persone in difficoltà. Malika ha mantenuto la promessa, compiendo un gesto bellissimo.

“Sono felice di rendere felice un’altra persona”. E intanto c’è chi è stato cacciato da casa come lei Pubblicato da Le Iene su Sabato 24 aprile 2021

Nei giorni scorsi, Malika ha iniziato con i fondi raccolti ad aiutare persone in difficoltà, come raccontato tra le stories del suo account Instagram. “Conosco le difficoltà e sono pronta ad aiutare anche se non mi piace sbandierare quando aiuto perché conta il gesto” – ha dichiarato Malika sul popolare social network – “Sono felice di rendere felice un’altra persona”.

Malika ha iniziato così ad aiutare Kevin, ragazzo di 19 anni che vive con la sua famiglia a Catanzaro ed è a rischio sfratto perché i suoi genitori non riescono più a pagare il mutuo, ma soprattutto Giacomo. Quest’ultimo, due anni fa ha fatto coming out con la sua famiglia e, così come Malika, è stato cacciato da casa. Dopo aver visto la storia di Malika, Giacomo ha trovato il coraggio di raccontare anche la sua storia.