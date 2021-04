Marcella Bella è una famosissima cantante, ma sapete chi è suo marito? I due sono convolati a nozze nel 1989: che bello, vero?

Nata a Catania il 18 Giugno del 1952, la splendida Marcella Bella è entrata immediatamente a far parte del mondo della musica. Aveva soltanto tredici anni, pensate, quando ha vinto il suo premio, non riconosciutole perché minorenne. Da quel momento, la straordinaria siciliana non si è mai più fermata. Voce di tantissime canzoni di successo e detentrice di ben 68 album pubblicati, Marcella Bella decanta di una carriera davvero stellare. Cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Madre di tre splendidi figli, chi è esattamente suo marito?

Convolati a nozze nel 1989 dopo, pensate, ben dieci anni di fidanzamento, l’amore che lega Marcella Bella e suo marito è, senza alcun dubbio, un amore di altri tempi. Cosa sappiamo, però, su di lui? Siete proprio curiosi di saperne di più? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli!

Marcella Bella, chi è suo marito? La vita privata della cantante

Se da una parte la splendida Marcella Bella decanta di una carriera artistica e professionale davvero incredibile, dall’altra anche la sua vita sentimentale non è affatto da meno. Impegnata esattamente dal 1979, la cantante è felicemente sposata dal 1989. E madre di tre figli: Giacomo, nato nel 1980; Carolina, nata nel 1991, ed, infine, Tommaso, nato nel 1992. Cosa sappiamo, però, su suo marito? Appurato che la straordinaria Marcella Bella è sposata, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo consorte.

Come dicevamo precedentemente, Marcella Bella è convolata a nozze nel 1989 dopo ben dieci anni di fidanzamento. E, pensate, proprio per amore ha compiuto anche un’ardua scelta. Cosa sappiamo, però, su suo marito? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Quello che sappiamo è che si chiama Mario Merello. E che, a differenza di sua moglie, è completamente estraneo al mondo dello spettacolo. E, quindi, della musica.

Per niente appartenente al mondo dello spettacolo, Mario Merello è un famoso imprenditore. E, a differenza di sua moglie, non possiede alcun profilo social.