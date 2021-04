All’età di 81 anni, la mitica Milva è morta, cosa sappiamo su suo marito e sua figlia? Tutto quello che occorre sapere sulla famosa cantante.

Una notizia davvero tragica, quella che è giunta proprio pochissime ore fa: Milva è morta! Ebbene si. Proprio oggi, Sabato 24 Aprile 2021, la storia e mitica cantante è scomparsa all’età di 81 anni, tra qualche mese avrebbe compiuto il compleanno. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la straordinaria “La Rossa” sia venuta a mancare presso la sua abitazione a Milano, dove tra l’altro viveva con la sua segretaria e sua figlia Martina. Ecco, a proposito di quest’ultima, cosa sappiamo esattamente su di lei?

Conosciamo abbondantemente l’eccellente carriera della straordinaria Milva. Voce e protagonista indiscussa degli anni ’60, la grandissima Maria Ilva Biolcati è una delle più grandi cantanti del panorama artistico nostrano. Cosa sappiamo, però, esattamente sulla sua vita privata? Da quanto si apprende dal web, Milva è stata sposata dal 1961 al 1969. Ed ha avuto una figlia, Martina. Cosa sappiamo su di lei? E, soprattutto, come si chiamava suo marito? Scopriamo insieme ogni cosa.

Milva, chi era suo marito e Maurizio e cosa fa sua figlia Martina

Dal punto di vista artistico, diciamoci la verità, non c’è assolutamente nulla da dire della grandissima Milva. Entrata a far parte del mondo della musica davvero giovanissima, la splendida Maria Ilva è riuscita a costruirsi, nel corso degli anni, una carriera davvero memorabile. Tanto è vero che, come dicevamo precedentemente, continuava ad essere, nonostante il suo ritiro dalle scene, una delle voci più amate ed apprezzate. Tralasciando, quindi, questo aspetto: cosa sappiamo esattamente sulla sua vita privata? In particolare, siete curiosi di sapere chi era suo marito e di che cosa si occupa nella vita sua figlia Martina?

Come dicevamo precedentemente, quindi, dal 1961 al 1969, Milva è stata sposata. Cosa sappiamo su suo marito? Ecco. Lui si chiamava Maurizio Corgnati. È nato nel 1917 a Maglione. E, purtroppo, è morto a Torino nel lontano 1992. Di professione, stando a quanto si apprende dal web, faceva il regista e produttore discografico. Dal loro matrimonio, infine, è nata Martina nel il 6 Ottobre del 1963. La donna, da quanto si legge, ha conseguito ben due lauree. Ed è attualmente autrice di monografie su diversi autori contemporanei.

Conoscevate la vita privata della grandissima Milva?