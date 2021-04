Paura per Christian De Sica nella puntata di ieri sera di Top Dieci, l’attore ha rischiato veramente grosso: ecco cos’è successo

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Top Dieci, programma televisivo di genere varietà condotto da Carlo Conti su Rai Uno dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi. Durante la trasmissione, due squadre composte ciascuna da tre personaggi televisivi si sfidano su classifiche di ogni genere legate alla cultura italiana. I nomi delle squadre sono collegati ad un elemento particolare che accomuna i concorrenti. La squadra che al termine del programma totalizza il maggior numero di punti è proclamata vincitrice della puntata. In studio sono presenti anche alcuni ospiti che vengono intervistati dal conduttore. Anche i telespettatori da casa hanno la possibilità di costruire, attraverso i social, la loro personale classifica. Il programma è stato ideato da Carlo Conti e scritto insieme a Pasquale Romano, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano e Ivana Sabatini con la collaborazione ai testi di Mattia Bravi.

Top Dieci, paura per Christian De Sica: cos’è successo

Nella puntata di ieri sera di Top Dieci si sono sfidate come di consueto due squadre. Da una parte il team ‘Cinepanettoni’, formato da Christian De Sica, Massimo Boldi e Nancy Brilli; dall’altra il team Loretta Goggi, formato da Cesare Bocci, Paola Minaccioni e ovviamente Loretta. Ospiti d’eccezione le cantanti Rita Pavone e Giorgia. All’inizio della puntata, c’è stato un momento di panico in studio con protagonista Christian De Sica. L’attore, mentre stava entrando nello studio, è inciampato, rischiando di cadere rovinosamente a terra. Attimi di paura per De Sica, tanto che lui stesso ha esclamato: “Oh Dio!”. Fortunatamente, però, nulla è successo nulla di grave. L’attore è riuscito a mantenere l’equilibrio e si è salvato all’ultimo strappando un sorriso ai presenti in studio.

Il varietà condotto da Carlo Conti è giunto alla seconda edizione e ieri sera ha registrato il 16,6% di share pari a 3.806.000 telespettatori. Lo scorso anno, l’esordio è stato più entusiasmante, ma quest’anno Carlo Conti ha un duro avversario sulla rete concorrente: Felicissima sera di Pio e Amedeo.