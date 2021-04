Whatsapp, non tutti conoscono queste tre funzioni “segrete”: da non credere!

Whatsapp è l’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata, ma sapete che esistono tre funzioni “segrete”? Da non credere!

Con l’avvento della tecnologia, diciamoci la verità, alcune applicazioni sono diventate davvero indispensabili per la nostra quotidianità. Tra Facebook ed Instagram, due tra i social network più scaricati ed utilizzati dalla popolazione mondiale, spunta anche il nome di Whatsapp. Completamente gratuita ed istantanea, l’applicazione di messaggistica ci permette di restare aggiornati e in contatto con tutti i nostri contatti. Un po’ come se fosse il classico “SMS”, quindi. Soltanto che, tramite questa applicazione, il costo è pari a zero.

Whatsapp, quindi, è conosciuto ed utilizzatissimo da tutti. Eppure, se vi dicessimo che esistono tre funzioni più che “segrete” gratuite e più che utili, ci credereste? Fareste bene a farlo perché è proprio così. Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che l’applicazione di messaggistica istantanea possieda tre funzioni completamente inedite. Che, quindi, in pochissimi o, addirittura, quasi nessuno conosce. Di che cosa parliamo? Scopriamolo!

Whatsapp, scoperte tre funzioni “segrete”: non tutti le conoscono!

Una cosa è certa: quando vi spigheremo dettagliatamente queste tre funzioni “segrete” di Whatsapp, così come noi, anche voi resterete letteralmente senza parole. Senza alcun dubbio, infatti, anche voi non potrete assolutamente credere a queste funzionalità gratuite della famosa applicazione di messaggistica istantanea. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamole insieme.

Pensavate di conoscere proprio tutto di Whatsapp? Beh, a quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Quasi nessuno, infatti, è a conoscenza di queste sue funzioni segrete. Scopriamole.

WAMR: seppure il nome vi possa sembrare leggermente ostico, state tranquilli: non è assolutamente nulla di difficile. Questa, infatti, permette di ripristinare qualsiasi contenuto cancellato dal mittente del vostro messaggio. Che sia una foto, un video o un semplice messaggio di testa, con WAMR è possibile scoprire cosa è stato cancellato. Ma non solo. Con questo, inoltre, è possibile anche convertire in file Mp3 una semplice nota audio; UNSEEN: quante volte vi è venuta la voglia di volere nascondere la vostra attività social ai vostri contatti? Da oggi è possibile. Con Unseen, infatti, c’è la possibilità di leggere i messaggi che vi arrivano senza fare vedere al mittente del vostro messaggio che li state leggendo. Davvero geniale, vero? WHAT’S TRACKER: se le due funzioni segrete elencate fino a questo momento vi sono sembrate davvero geniali, con questa, vi assicuriamo, raggiungiamo dei livelli davvero stratosferica. Con What’s tracker, infatti, è possibile ricevere tutte le informazioni su un determinato contatto. A partire, quindi, quando è online, quando si è disconnesso e molto altro ancora.

Ovviamente, ci teniamo a specificarlo: queste funzionalità non sono di Whatsapp, piuttosto sono le classiche “terze parti”.