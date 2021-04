Sul suo canale social ufficiale, Achille Lauro ha condiviso uno scatto di sé da ragazzino: salta fuori solo ora, com’è cambiato!

È uno degli artisti più emergenti della musica italiana, Achille Lauro. Entrato a far parte di questo mondo davvero giovanissimo, il rapper romano ha cavalcato, in un vero e proprio batter baleno, la cresta dell’onda. Attualmente, uno dei rapper più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano, il buon Lauro De Marinis, è questo il suo vero nome, decanta di un successo davvero clamoroso. L’avete mai visto, però, da ragazzino? Attraverso una foto inedita condivisa sulla sua pagina Instagram ufficiale, il giovanissimo rapper non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto di sé del passato.

Nato a Roma l’11 Luglio del 1990, tra qualche mese, il buon Achille Lauro compie ben trentuno anni. Siete curiosi, però, di sapere com’era da ragazzino? E, soprattutto, di vedere com’è cambiato nel corso del tempo? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Achille Lauro da ragazzino, l’avete mai visto? Lo scatto inedito

Risale proprio a pochissime ore fa, uno splendido annuncio a sorpresa di Achille Lauro. Sono trascorsi diversi giorni dal lancio del suo nuovo album, “Lauro”. Eppure, davvero in pochissimo tempo, il rapper romano è riuscito a registrare un record davvero assoluto. “LAURO è l’album più venduto della settimana in Italia”, scrive il giovanissimo Lauro a corredo di questo scatto che lo ritrae da ragazzino. Ecco, ma com’era in quest’età? Siete proprio curiosi di saperlo?

Per un annuncio fantastico, Achille Lauro non ha affatto potuto fare a meno di rendere pubblica una fotografia davvero inedita. Siete curiosi anche voi di sapere di che cosa stiamo parlando? E, soprattutto, volete sapere com’è cambiato nel corso di questi anni. State tranquilli: ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ebbene si: è proprio questa la foto da ragazzino che Achille Lauro ha condiviso sul suo canale Instagram. Com’è cambiato? Beh, non è assolutamente cambiato! Gli anni possono anche essere passati, ma Achille è rimasto praticamente identico.