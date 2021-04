Amici 20, sapete chi è il padre di Tancredi? Non è affatto sconosciuto; i dettagli sulla famiglia del cantante.

La ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. La gara tra le squadre si fa sempre più accesa anche perché, ricordiamolo, ne vincerà solo uno! E tra i cantanti ancora in gara c’è anche lui, Tancredi, del team di Lorella Cuccarini e Arisa. Timido e introverso, Tancredi è entrato nel cuore dei fan, che ne apprezzano la voce e la scrittura. E proprio in alcune barre scritte da lui nel brano Figli delle stelle, interpretato nella puntata di ieri sera, Tancredi nomina il suo papà: forse non tutti sanno che non è affatto un volto sconosciuto. Sapete chi è? È molto noto nel mondo della moda.

Amici 20, il padre di Tancredi è un volto noto nel campo della moda: ecco di chi si tratta

“Sono figlio di mio padre e delle mie scelte, sono figlio di mia madre e delle sue scelte”. Lo ha cantato Tancredi nella puntata di ieri sera di Amici, componendo alcune barre nel brano Figli delle stelle. Parole che hanno colpito tutti, soprattutto Maria De Filippi, che ha sottolineato: “Ci tenevi a queste barre Tancredi? Mia aveva colpito quella frase. Non ti voglio chiedere niente né di tua madre, né di tuo padre. Chiedevo solo se ci tenevi a quelle barre per questo motivo. Avevo colto la differenza, e forse era per aver deciso di scriverla, solo questo”.

Tancredi ha preferito non aggiungere altro, confermando la sua timidezza. Ma sapete chi è il papà del cantante? Si tratta di Alberto Cantù Rajnoldi, da 25 anni il direttore creativo del brand Armani.

Anche la mamma di Tancredi, Angela, è molto apprezzata nel campo della pittura. Insomma, una famiglia dove l’inclinazione all’arte non manca. E voi, state seguendo l’esperienza del cantante ad Amici 20? Credete possa arrivare fino in fondo nel talent show di Maria De Filippi.