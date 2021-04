Amici 20, Raffaele eliminato: Martina Miliddi gli scrive un messaggio, la storia instagram non passa inosservata.

Una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi è andata in onda ieri sera, sabato 24 marzo, appassionando piacevolmente i telespettatori. Siamo entrati nel vivo del Serale, e manca sempre meno alla puntata finale, che decreterà il vincitore di questa edizione. Ormai è noto, l’eliminato della puntata appena terminata è Raffaele, che ha lasciato la scuola dopo un lungo percorso, dimostrando a se stesso e a tutti di essere un forte talento.

Il cantante è molto ben voluto dai suoi compagni di avventura; nelle ultime ore, a dimostrare all’ex allievo il suo affetto è stata proprio Martina Miliddi, la ballerina eliminata la scorsa settimana, che ha scritto per l’artista un dolce messaggio.

Amici 20, l’eliminato di sabato 24 aprile è Raffaele: il messaggio di Martina

E’ appena terminata la puntata Serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show sta conquistando proprio tutti, e dagli ascolti è evidente, dato che sono altissimi. L’appuntamento appena concluso ha visto il ballottaggio finale di Deddy, Raffaele e Samuele; il primo a salvarsi è stato proprio il ballerino, e il verdetto è arrivato in casetta: Raffaele è l’eliminato. I suoi compagni di avventura gli hanno mostrato grande appoggio, e anche da fuori, è arrivato il sostegno.

Martina Miliddi, eliminata la scorsa settimana, ha mandato un messaggio al cantante, condividendo la storia su instagram, con dolci parole: “Sei stato bravo love, sei uscito a testa alta”.

Queste le parole della ballerina che, come sappiamo, aveva stretto un forte legame con l’artista, fin dall’inizio. I due hanno sempre manifestato il loro affetto, come anche per gli altri allievi. Quest’anno, i rapporti creati sono più forti del previsto, e questo sarà anche dovuto al fatto di vivere sotto lo stesso tetto.