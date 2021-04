Amici 20, Raffaele Renda: è successo subito dopo l’eliminazione dal talent show, avvenuta nella puntata di ieri sera, 24 aprile.

Una puntata scoppiettante, quella di Amici andata in onda ieri, sabato 24 aprile. La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi è entrata ormai nel vivo e la gara diventa sempre più accesa. Anche perché, al momento gli allievi gareggiano in squadre, ma ne vincerà soltanto uno. E, come sempre, anche ieri qualcuno ha dovuto lasciare definitivamente il programma. Si tratta di Raffaele Renda, cantante della squadra di Lorella Cuccarini ed Arisa. Molto amato e supportato da quest’ultima, Raffaele non ha perso il suo sorriso neanche all’annuncio della sua eliminazione, avvenuto come sempre in casetta. Ecco le prime parole del cantante dopo l’uscita dal talent.

Amici 20, Raffaele Renda lascia il programma: le prime parole dopo l’eliminazione

Arisa dovrà rinunciare ad uno dei suoi “pupilli”: Raffaele ha lasciato definitivamente Amici, dopo essere stato battuto al ballottaggio finale da Deddy. Ma nonostante la brutta notizia, il cantante non ha perso la sua solarità e la sua estrema educazione, per la quale anche Maria De Filippi ha voluto complimentarsi. “Abbandono questo posto con tanta felicità. Qui dentro cadono tante cose, tanti muri, ti spogli di tutto, e vivi delle tue insicurezze e delle tua fragilità”, dichiara Raffaele, intervistato da Witty Tv subito dopo l’eliminazione. “Mi ha fatto crescere tanto perché io questo lato lo conoscevo, ma lo nascondevo per sembrare sempre forte, per sembrare sempre al top.. ma so che al top non si può essere sempre, siamo umani!”

Alla domanda su cosa lo aspetta fuori dalla scuola non ha dubbi: “Vorrei mi aspettasse la musica, spero di arrivare un giorno a dire, che bello sono partito da lì e ora ho tutto questo: spero di vivere di musica!”

“Cosa dico a Raffaele? Sorridi sempre, continua così. Molte volte non me lo dico, ma sono una forza. E avanti come un treno, sempre”. Che dire, in bocca al lupo Raffaele! E voi, avete seguito la puntata di ieri del talent show di Maria De Filippi?