Una splendida notizia per Amici 20, che continua a conquistare tutti: è successo dopo la puntata di ieri sera.

Siamo stati conquistati da una nuova puntata del talent Amici, che da anni ormai si posiziona tra i programmi più visti ed amati in assoluto. Sappiamo, a lasciare la scuola più spiata d’Italia è stato Raffaele Renda, dopo un lungo percorso, fatto di ostacoli, impegno e tanto lavoro.

Dopo la puntata di ieri sera, sabato 24 aprile, è arrivata una splendida notizia: un vero e proprio record per la trasmissione, che continua a destare l’attenzione dei telespettatori.

Amici 20, è successo dopo la puntata di ieri: notizia sensazionale!

Una puntata che ha tenuto tutti i telespettatori sulle spine; ad arrivare al ballottaggio finale, Deddy, Raffaele e Samuele. I tre artisti si sono esibiti in performance spettacolari. Il primo a salvarsi è stato il ballerino, che ha lasciato tutti stupiti, con un ballo da lui creato, mostrando ancora una volta di essere un vero coreografo. Deddy e Raffaele, solo una volta arrivati in casetta, hanno saputo chi ha perso al ballottaggio. Ebbene, come ormai è noto, Raffaele Renda ha lasciato la scuola più spiata d’Italia. Una puntata che ha conquistato proprio tutti, e a tal proposito è arrivata una notizia sensazionale.

Questo imperdibile appuntamento ha appassionato proprio tutti, dato che gli ascolti sono stati da record. La puntata di sabato 24 aprile ha conquistato ben 5.831.000 telespettatori, pari al 27,9% di share. Un vero successo per la trasmissione che, nonostante sia registrata, e che subisca gli evidenti spoiler, continua a non deludere le aspettative del pubblico.

Il talent show è sicuramente il programma del sabato sera più visto in assoluto, e la certezza arriva dagli ascolti, che risultano essere sempre più elevati. Maria De Filippi non perde un colpo!