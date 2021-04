Lorella Cuccarini conquista ad Amici 20 con il suo look: il prezzo vi stupirà, tutti i dettagli.

Ieri sera, siamo stati travolti dalla scoppiettante puntata di Amici di Maria De Filippi. Raffaele Renda ha lasciato la scuola, dopo essere finito al ballottaggio con Deddy e Samuele. Prima ancora, ci siamo completamente immersi nelle dinamiche del talent, tra sfide incredibili e attimi di scontri, che non mancano mai. Ma non passano di certo inosservati i vari look dei ragazzi, ballerini e cantanti, ma anche dei professori.

Nella puntata di sabato 24 aprile, Lorella Cuccarini ha sfoggiato un look meraviglioso, super elegante, come ovviamente anche le altre insegnanti. Ma soffermiamo la nostra attenzione su Lorella: ecco tutti i dettagli del suo look.

Amici 20, il look di Lorella Cuccarini conquista: tutti i dettagli, e il prezzo

Amici di Maria De Filippi, con la puntata di ieri sera, sabato 24 aprile, ha appassionato i telespettatori, conquistando davanti alla televisione ben oltre i 5 milioni di spettatori. Un vero record per il talent, che continua imperterrito a percorrere la strada del successo, senza mai fermarsi. Ebbene, siamo stati avvolti dalle performance dei ballerini e cantati, che si sono esibiti sul palco, portando in scena uno spettacolo meraviglioso. Ma ovviamente, anche i look non passano di certo inosservati.

Impossibile non notare il look della bella Lorella Cuccarini, che ha sfoggiato un’eleganza particolare e leggera. La maestra di danza ha indossato un tailleur di Doris S: il blazer, com’è possibile vedere dal sito, costa 339 euro, mentre per il pantalone ‘Claudia’ Flared, il prezzo è di 189 euro.

La Cuccarini si è presentata in studio con un tailleur di color azzurro, molto intenso; di certo, con la sua spettacolare avvenenza non poteva passare inosservata. Ha conquistato proprio tutti, bisogna ammetterlo!