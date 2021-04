Torna questa sera su Canale 5 un’altra puntata di Avanti un altro pure di sera: le anticipazioni sulle squadre e sull’ospite della serata.

Andrà in onda con il terzo appuntamento il ciclo di puntate di Avanti un altro pure di sera. Il celebre quiz condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti sta riscuotendo un ottimo successo in termini di ascolti in questa versione serale. Le due domeniche precedenti, il conduttore ha potuto gioire dei dati auditel che lo confermano un vero mattatore.

Durante la prima puntata abbiamo visto giocare una bella fetta degli ex concorrenti del GF Vip 5: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, la contessa Patrizia De Blanck, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis tra gli altri. Una settimana fa, invece, è stato il turno di un’altra grande protagonista di questa quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, Stefania Orlando. Oltre a loro, altri personaggi noti, tanti concorrenti e, naturalmente, l’immancabile cast del Minimondo. E stasera? Cosa ci aspetta? E’ Claudia Ruggeri, la bellissima Miss Claudia, a rivelarlo su Instagram.

Anticipazioni Avanti un altro pure di sera: che squadre ci saranno e chi sarà l’ospite d’onore

La splendida Claudia, che da anni veste il ruolo di Miss Claudia nel famoso Minimondo, ha rivelato tramite una storia su Instagram le anticipazioni della puntata di stasera 25 aprile. Le due squadre che si sfideranno saranno quella dei Sosia e quella delle Virtù. Ma chi saranno i capitani? Ebbene, si tratta di due bellezze da capogiro: Lorella Boccia e Justine Mattera!

E non è certo finita qui: l’ospite d’onore sarà il vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi. Dopo qualche giorno dalla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, il 26enne milanese era apparso in alcune storie sul suo profilo Instagram proprio insieme a Paolo Bonolis e stasera vedremo finalmente i due in azione.

Le premesse sembrano più che positive, no? Non perdetevi quindi l’appuntamento con Avanti un altro stasera su Canale 5 in prima serata.