Da circa tre settimane sta andando in onda Avanti un Altro pure di sera, ma quante puntate prevede esattamente? Scopriamolo insieme.

È la novità esclusiva di queste tre ultime settimane, Avanti un Altro pure di sera. Oltre al classico e quotidiano appuntamento con Paolo Bonolis e il suo incredibile show, il conduttore romano fa compagnia il pubblico italiano anche di Domenica sera. Terminato nettamente in anticipo l’appuntamento del weekend con Barbara D’Urso e il suo prime time, Mediaset ha deciso di regalare ai suoi telespettatori una serata all’insegna delle risate e del divertimento. Capeggiati da due fantastici capitani, due squadre si alterneranno nello studio televisivo. E tenteranno di vincere il montepremi raggiunto, che verrà poi devoluto in beneficenza.

In attesa di gustarsi l’appuntamento di questa sera, Domenica 25 Aprile, che come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo sarà imperdibile, siete curiosi di sapere da quante puntate è composto Avanti un altro pure di sera? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Quante puntate prevede Avanti un Altro pure di sera?

Siete pronti ad una nuova ed imperdibile puntata di Avanti un Altro pure di sera? Noi decisamente si. Stasera, Domenica 25 Aprile, capitanate dalle splendide Justine Mattera e Lorella Boccia, Paolo Bonolis accoglierà nello studio televisivo due fazioni davvero incredibili. Chi avrà la meglio? Al momento, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Una cosa, però, è certa: come al solito, l’appuntamento sarà più che incredibile.

In attesa di poter scoprire cosa accadrà stasera e, soprattutto, chi delle due fazioni avrà la meglio e se riuscirà a vincere il montepremi finale, siete curiosi di sapere quante puntate di Avanti un Altro pure di sera ci sono ancora? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’appuntamento con il game show di Paolo Bonolis e company continui ad andare in onda fino a fine maggio. L’ultima puntata, da quanto si legge, dovrebbe andare in onda proprio Domenica 30 Maggio.

Carissimi sostenitori di Avanti un altro pure di sera, tirate un sospiro di sollievo: passeremo altre serate in compagnia di Paolo Bonolis.