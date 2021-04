Belen Rodriguez è sicura, “È il Karma”: confessione inedita sulla figlia

Attraverso le stories di Instagram, Belen Rodriguez ha fatto una confessione inedita sulla figlia in arrivo: “È il Karma”

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dagli italiani. Per molti rappresenta una sogno proibito, altri invece apprezzano soprattutto le sue qualità artistiche. La Rodriguez è nata in Argentina, ma si è trasferita da giovane nel nostro paese. La modella ha avuto successo nel nostro paese nel 2008 quando ha partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi. La Rodriguez si è classificata al secondo posto, sfiorando la vittoria del reality show. L’esperienza in Honduras, però, le ha regalato un gran successo. Dopo il reality show, infatti, la Rodriguez ha condotto molti programmi televisivi abbastanza famosi, come Scherzi a parte, Sarabanda e addirittura il Festival di Sanremo 2011. Da anni, invece, è il volto di punta di Tu si que vales, programma di successo in onda su Canale 5.

Belen Rodriguez, confessione inedita sulla figlia

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata molto movimentata. Quando è approdata in Italia, la showgirl argentina era fidanzata con l’ex calciatore Marco Borriello. Dopo la separazione dal calciatore, Belen è stata fidanzata con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Nel aprile del 2012, invece, ha conosciuto Stefano De Martino, divenuto poi suo marito. I due hanno avuto un figlio, Santiago, nato il 9 aprile del 2013. Dopo la fine della loro storia, la Rodriguez è stata fidanzata prima con Andrea Iannone, famoso motociclista, e poi ha avuto un breve flirt con Gianmaria Antinolfi. Da tempo, però, è fidanzata con Antonino Spinalbese, con il quale aspetta anche una bambina.

Attraverso le sue stories di Instagram, dove la modella è molto seguita, ha fatto una confessione inedita sulla figlia in arrivo. La Rodriguez ha infatti chiesto ai suoi seguaci rimedi contro l’isteria tipica delle gravidanze. Uno dei suoi seguaci le ha chiesto come avesse fatto con Santiago e lei ha risposto: “Con Santiago non è successo” – poi ha aggiunto “Io mi gioco tutto quello che ho che lei è il Karma che mi torna indietro e me le fa pagare tutte“.