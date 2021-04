Claudia Pandolfi è un’attrice di grande talento, ma non tutti sanno che il suo esordio è avvenuto in modo del tutto diverso.

Oggi, domenica 25 aprile, anzi, proprio a breve, andrà in onda una nuova puntata del tanto atteso programma domenicale Domenica In. La trasmissione condotta da Mara Venier continua a riscuotere il forte apprezzamento dei telespettatori, tanto da toccare ascolti record. Tra gli ospiti di questo appuntamento, ci sarà anche lei, Claudia Pandolfi, che a quanto pare, dovrebbe essere in collegamento, e racconterà della nuova fiction rai, Chiamami ancora amore, che andrà in onda a breve.

Claudia è oggi un’attrice famosissima, ma non tutti sanno che la bella artista ha esordito in modo del tutto diverso, partecipando al tanto famoso concorso di bellezza.

Claudia Pandolfi, il suo esordio: non tutti lo sanno, resterete sorpresi

Un appuntamento da non perdere quello di Domenica In, che andrà in onda a breve, con tantissime sorprese, ed inaspettati ospiti. Ovviamente, come ogni puntata, la trasmissione si aprirà con lo spazio dedicato all’emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta vivendo, dove si toccheranno i vari punti con gli esperti.

L’atmosfera sarà resa più leggera dagli ospiti che verranno in seguito. In collegamento, come abbiamo anticipato, ci sarà anche lei, Claudia Pandolfi. L’attrice a breve ritornerà in televisione con la nuova fiction Rai, Chiamami ancora amore. Oggi, famosissima, non tutti sanno che, in realtà, la Pandolfi ha esordito in un altro ambito.

Ebbene sì, resterete sorpresi, ma Claudia è stata tra le partecipanti del concorso di bellezza Miss Italia, nel 1991, dove raggiunge le posizioni finali, e viene notata da Michele Placido, che le offre una parte nel film Le amiche del cuore. Ed è così, che pian piano, il suo talento diventa notissimo, e apprezzatissimo.