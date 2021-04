L’incantevole Claudia Ruggeri, tra i personaggi più amati di Avanti un altro, studia per laurearsi: non indovinereste mai in cosa!

Ogni sera fa girare la testa a milioni di italiani col suo fisico prorompente e il suo sorriso accattivante: Claudia Ruggeri, che ad Avanti un altro è conosciuta come Miss Claudia, è ormai un personaggio amatissimo dal pubblico. Ciò si deve anche alla sua simpatia che non è certo da meno rispetto alla sua bellezza. D’altronde, che Claudia fosse destinata ad una carriera nel mondo dello spettacolo era già abbastanza evidente da giovanissima, quando inizia a lavorare come modella. Nel suo curriculum infatti troviamo esperienze nella moda ma anche come attrice nel film di Carlo Verdone “L’amore è bello finché dura” e ballerina di Ciao Darwin.

Insomma, un’attitudine al mondo artistico molto pronunciata che le ha permesso di diventare un volto amatissimo della tv. Non tutti sanno però che nella vita della bella Miss Claudia, oltre agli affetti e al lavoro, c’è anche un’altra passione. Lo ha svelato lei stessa sul suo profilo Instagram.

Claudia Ruggeri, cosa studia la showgirl di Avanti un altro: non immaginereste mai

Sempre molto attiva sul suo profilo, Claudia ha rivelato proprio in queste ore quale materia studia per poi laurearsi. Ad un utente che le ha posto questa domanda la showgirl ha risposto che studia Psicologia! Un ramo molto affascinante che sicuramente deve appassionarla parecchio, visto che non è sempre facile conciliare studio, lavoro ed altro.

Ma non è finita qui! La Ruggeri ha aggiunto di voler conseguire anche una specializzazione dopo la laurea. Anche qui ci ha stupiti positivamente, c’è da ammetterlo: vuole specializzarsi in Criminologia, niente male vero? Ha poi spiegato che quando non è impegnata con le registrazioni di Avanti un altro ne approfitta per studiare e che lo fa per arricchire se stessa.

Scelta apprezzabile e degna di lode, complimenti!