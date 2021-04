La figlia di Milva rompe il silenzio sulle cause della morte della mamma: “Non è Covid”, ecco le sue parole

Maria Ilva Biolcati, in arte Milva, si è spenta il 23 aprile 2021 all’età di 81 anni nella sua casa di via Serbelloni a Milano. È stata una cantante di gran successo, oltre che un’attrice teatrale. È stata popolare in Italia, ma anche all’estero. Ha trionfato infatti sui palcoscenici di tutto il mondo, ottenendo particolari consensi soprattutto in Germania, Francia e Russia. Ha pubblicato con successo dischi anche in Giappone, Corea del Sud, Grecia, Spagna e Sud America. Durante la sua più che cinquantennale carriera ha registrato un grande numero di brani, passando per generi musicali anche molto distanti fra loro e vendendo oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Ad oggi detiene il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto (173). La cantante era dotata di una voce da contralto molto duttile, capace di sonorità timbriche peculiari, nonché di un solido vibrato e di un melisma preciso e personalissimo. Era soprannominata la Pantera di Goro e, insieme a Mina e Iva Zanicchi, faceva infatti parte del trio delle grandi voci femminili italiane degli anni sessanta e settanta. Per il colore dei suoi capelli, invece, era anche nota come La Rossa.

Com’è morta Milva, parla la figlia: le sue parole

Milva si è spenta il 23 aprile 2021 nella sua casa di Milano. Com’è morta la cantante e attrice teatrale? La donna aveva 81 anni e nelle ultime ore si sono rincorse diverse voci. La figlia della cantante, Martina Corgnati, fa finalmente chiarezza, svelando quali sono state le cause della morte della mamma. In un’intervista al Corriere della Sera ha infatti dichiarato: “È morta a causa di una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer e non per Covid e nulla che fosse ad esso legato”.

La cantante è dunque morta per una malattia neurologica e degenerativa, né Alzheimer né Covid. Nonostante la malattia, però, Milva riusciva comunque a capire e a gioire, come ha dichiarato la figlia nell’intervista. La cantante e attrice teatrale soffriva da tempo e dal 2010 si era definitivamente ritirata dalle scene, centellinando anche pian piano le apparizioni pubbliche.