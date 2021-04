Elisabetta Gregoraci, dove ha recitato l’ex gieffina? Sono numerosi i film che hanno visto la sua presenza.

A Domenica in ci sarà anche lei, Elisabetta Gregoraci. La showgirl da qualche mese, esattamente a dicembre, è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, dove ha trascorso un’esperienza sicuramente unica. La bella conduttrice si racconterà ai microfoni di Mara Venier, toccando vari punti della sua vita, e certamente parlerà dei suoi progetti lavorativi.

Elisabetta è entrata nel mondo dello spettacolo, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia, in seguito, inizia la carriera di modella. Nel corso di questi anni la sua carriera è esplosa, e la bella Gregoarci è stata presente anche in diversi film: ricordate dove l’abbiamo vista ?

Elisabetta Gregoraci ha recitato in diversi film: dove l’abbiamo vista

Una nuova puntata di Domenica In sta andando in onda proprio adesso; la trasmissione condotta da Mara Venier conquista i telespettatori, dato che riscontra ascolti altissimi. Nella puntata di oggi, di domenica 25 aprile, ci saranno grandi ospiti. Come abbiamo anticipato in un nostro articolo, ci sarà la bella Claudia Pandolfi, che racconterà della nuova fiction che la vede presente, ovvero Chiamami ancora amore. Ma colpo di scena, ci sarà anche l’ex gieffina, Elisabetta Gregoraci.

Sappiamo, la sua carriera è immensa, ha spaziato da un ambito ad un altro, sempre ottenendo un grande successo: showgirl, conduttrice e modella, ma non solo. L’ex gieffina ha anche abbracciato l’arte della recitazione. Infatti, ha fatto parte di diverse pellicole: ricordate in quali film l’abbiamo vista? Sono numerosi.

Elisabetta è stata presente in: Il cielo in una stanza, C’Era un cinese in coma, Mata Hari, Made in China napoletano, Aspromonte-La terra degli ultimi, Un medico in famiglia, Fratelli Benvenuti, e tanti altri ancora. Impossibile dimenticare la sua presenza, che non passa inosservata. Elisabetta Gregoraci è un vero talento, bisogna ammetterlo!