Intervistato dal Corriere, Emilio Fede rivela cosa ha deciso ora che è stato dimesso dall’ospedale dopo l’incidente e il ricovero.

Finalmente uscito dall’ospedale San Raffale di Milano, dov’è stato ricoverato in terapia intensiva a seguito del brutto incidente subito, Emilio Fede ha rivelato al Corriere quanto sia stato difficile per lui quest’ultimo periodo. Il giornalista, oggi 89enne, ha temuto addirittura di non farcela a sopravvivere. Momenti di disperazione, dovuti a quella caduta su un tratto di strada sterrata mentre tornava a casa. Una disavventura successa tra l’altro proprio in seguito al contagio da Covid.

“Ho perso l’equilibrio – ha raccontato – ho avuto il Covid, certamente ero indebolito, non ero presente a me stesso”. Evidentemente a causa dell’impatto, oggi Fede fatica a ricordare alcune cose viste o accadute dopo il ricovero: volti, nomi, colori. Del suo periodo di degenza dice: “La notte, contavo i minuti e poi le ore finchè arrivasse l’alba. E di giorno pregavo che la sera sarei riuscito ad addormentarmi e a sognare mia moglie. Mi è mancata tanto”.

Emilio Fede, cosa farà ora: la decisione dopo l’incidente e il ricovero

Consapevole di aver rischiato la vita, l’ex direttore del Tg4 non può fare a meno di spendere parole di riconoscenza a coloro che lo hanno curato: “Ai medici e agli infermieri tutto il mio apprezzamento. Sono eroi, sempre presenti”. Ora che il peggio è passato, Fede è pronto ad impegnarsi in un nuovo progetto.

Ha infatti rivelato al famoso quotidiano di aver preso una grande decisione: “Tante volte ho rischiato la vita, ma questa volta una cosa l’ho capita: la solidarietà è un bene che va coltivato. Ho deciso che dedicherò una parte dei miei averi alla creazione di una fondazione che assista le persone malate, per non dimenticare chi soffre e non ha i mezzi per curarsi”.

Un’esperienza dolorosa che ha portato ad una lodevole iniziativa.