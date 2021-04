Sul suo canale social ufficiale, Francesca Brambilla ha condiviso una sua foto senza trucco: scatto completamente al naturale, che schianto!

È una delle colonne portanti di Avanti un Altro, Francesca Brambilla. Nelle vesti della splendida “Bona Sorte”, la giovanissima è una delle figure principali del minimondo del famoso game show di Paolo Bonolis. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la splendida Brambilla è solita interagire anche con i suoi sostenitori social. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, in occasione di una vacanza super rilassante e più che meritata, Francesca non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto di sé completamente senza trucco.

Leggi anche –> Francesca Brambilla confessa: “Dovevo partecipare al Grande Fratello Vip”, la rivelazione arriva solo adesso

Sul suo canale social ufficiale, Francesca Brambilla è sempre molto attiva. E così, oltre a condividere scatti che appartengono alla sua quotidianità e vita lavorativa, la giovanissima sa sempre come incantare i suoi sostenitori con delle fotografie davvero impressionanti. L’ultima, ad esempio, risale proprio a qualche giorno fa. Quando, durante una sua vacanza, Francesca ha condiviso una foto di sé senza trucco. Risultato? Un vero e proprio boom di likes. Anche perché, ammirando la sua bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesca Brambilla senza trucco: scatto incantevole, bellezza al naturale

Se si spulcia con attenzione il profilo Instagram di Francesca Brambilla si ha la possibilità di visionare una miriade di scatti fotografici davvero impressionanti. Giovanissima, ma con una bellezza davvero incredibile, la “Bona Sorte” di Avanti un Altro sa sempre come incantare e lasciare senza parole i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente. Quando, completamente senza trucco, la bella Brambilla ha registrato un vero e proprio record.

In questa foto, infatti, Francesca Brambilla è completamente senza trucco. Sul suo viso, quindi, non c’è nulla. Nemmeno un velo di fard o un po’ di maschera: è completamente al naturale, quindi. Eppure, non si può affatto fare a meno di notare una sola cosa: la sua straordinaria bellezza. Diamoci uno sguardo insieme. Ne resterete sbalorditi, ve lo assicuriamo!

Davvero incantevole, vero? Seppure completamente al naturale e, quindi, senza trucco, Francesca Brambilla è davvero divina. Siete d’accordo anche voi con noi?